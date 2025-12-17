Шпион СССР вдохновил на тату знаменитого футболиста: вот откуда эта цитата на самом деле

Кажется, так громко, как сегодня, 28-летний футболист сборной Португалии и «Манчестер Сити» Рубен Диаш в российских медиа не мелькал давно. Если вообще мелькал! И дело совсем не в футбольных перфомансах защитника: все значительно интереснее.
Дело в том, что португалец решил набить тату… на русском языке! Лаконичная цитата «Стойкий мужик» разместилась на обратной стороне руки.
Фанаты в сети недоумевают: откуда португальский защитник, несколько лет играющий в Англии, знает русский? И главное — что за «Стойкий мужик»? Похоже, разгадка найдена.
Судя по всему, на такой смелый шаг Диаша натолкнул картина «Шпионский мост» — исторический триллер Стивена Спилберга о холодной войне. Действие фильма происходит на фоне серии реальных исторических событий и рассказывает о бруклинском адвокате Джеймсе Доноване, который оказывается в эпицентре холодной войны после того, как берется защищать советского разведчика Рудольфа Абеля (Вильяма Фишера).
Именно Абелю принадлежит цитата про «стойкого мужика». Так в фильме он говорит про друга отца, которого избивала группа людей, ворвавшихся в дом. По словам Абеля, он вставал после каждого удара, и в конце концов мужчину «оставили и сохранили ему жизнь».
— «Стойкий мужик», помню, они его назвали. Так называют тех, кто никогда не сдается, — заканчивает рассказ Абель.
В пользу этой версии говорят и вкуса Диаша в кино. Ранее в одном из интервью он отмечал, что ему нравятся фильмы, основанные на реальных событиях, поскольку такие истории более интересны.
Автор: Денис Лебеденко