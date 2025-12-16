«В отпуске планирую зимние сборы. И активно поработать дедушкой!» Черчесов — о поездке в Италию, Модриче и «Милане»

Станислав Черчесов проводит отпуск в Италии, где посетил матч Серии А «Милан» — «Сассуоло» (2:2) и дал интервью корреспонденту «СЭ».
На игру пригласил старый знакомый — Игли Таре
— Почему выбрали для начала отпуска именно Милан?
— Решил посетить легендарный «Сан-Сиро» и посмотреть игру «Милана». Великий стадион скоро собираются сносить, а это ведь органичная часть всего мирового футбола: в следующем году ему исполняется 100 лет. Ну, а в «Милане» теперь работает спортивным директором мой старый знакомый Игли Таре: мы с ним играли друг против друга в Бундеслиге.
— Удалось с ним увидеться?
— Конечно. Таре пригласил нас с сыном на матч, за что ему спасибо, а на следующий день после игры мы с ним с удовольствием пообедали. Получилась приятная и одновременно полезная встреча, мы много чего успели обсудить. Италия ведь традиционно дышит футболом, так что здесь профессиональные беседы имеют особую ценность — нужно сверяться с международными тенденциями. А если отстали — догонять.
С приходом Таре как спортдиректора и Аллегри в роли главного тренера «Милан» быстро вернулся на высокие позиции в Серии А. У Таре огромный опыт работы в своей нынешней роли. Помню, как он, в частности, несколько раз приезжал на матчи «Динамо», когда мы успешно играли в Лиге Европы. Мы с Таре давненько не виделись, так что был рад встретиться с ним здесь, в Милане.
— Какие у вас впечатления от посещения «Сан-Сиро»?
— Самые лучшие! Играть мне там не доводилось, но могу себе представить, что испытывают футболисты при полных трибунах на этом великом стадионе. В этот раз собралось 72 тысячи зрителей! Атмосфера, конечно, потрясающая. Понимаю, что сегодня «Сан-Сиро» не отвечает многим современным требованиям, но его исторической ауры будет не хватать, когда появится новая арена с тем же названием.
— Как вам нынешний «Милан»?
— Сначала скажу два добрых слова в адрес его соперника — «Сассуоло». Это очень крепкая в прямом и переносном смысле команда: подбор атлетичных и одновременно техничных футболистов приятно удивил. Плюс к этому ребята играли в форме цветов «Ахмата», а оба гола забили в изящном стиле «Спартака» времен Бескова или Романцева. В концовке встречи «Сассуоло» мог даже вырвать победу, но мяч попал в штангу.
— А «Милан»?
— Мне показалось, что в этом конкретном матче команде не хватило концентрации и упорства. Плюс еще судья почему-то не засчитал гол Пулишича, который мог снять все вопросы до того, как «Сассуоло» сравнял счет.
Нельзя не отметить 19-летнего парня, который оформил дубль (Давиде Бартезаги. — Прим. «СЭ»). По манере игры и физическим данным он напомнил мне Паоло Мальдини. Кстати, недалеко от нас оказалась живая легенда «Милана» — Франко Барези. Как я понял, экс-капитан миланцев недавно перенес серьезную операцию. Впервые после этого Франко появился на стадионе, и его встретили настоящей овацией.
Помню Модрича, когда ему было 17
— Как оцените Модрича?
— Так он мне всегда нравился! Помню Модрича, когда ему еще было 17. Потрясающий футболист, до сих пор не потерявший мотивации. Против «Сассуоло» он вовремя исполнил подкат при контратаке соперника и несколько раз догонял оппонентов, вступая в борьбу и выигрывая ее. Модрич — не только уникальный талант, но и образец профессионализма. Неудивительно, что болельщики «Милана» его быстро полюбили.
— Какие планы на остаток отпуска?
— Во-первых, надо продолжать подготовку к сборам — постоянно на связи со спортивным директором и скаутским отделом «Ахмата», естественно, с ассистентами из тренерского штаба. Ну и побольше побыть с родными и активно поработать дедушкой с двумя своими внучками. Новогодние праздники хочу провести со всей семьей.
— Когда вернетесь к работе?
— Первый зимний сбор «Ахмата» начнется 8 января. Всего будет три сбора, и все они пройдут в Турции.
Георгий Кудинов