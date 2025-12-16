«В отпуске планирую зимние сборы. И активно поработать дедушкой!» Черчесов — о поездке в Италию, Модриче и «Милане»

С приходом Таре как спортдиректора и Аллегри в роли главного тренера «Милан» быстро вернулся на высокие позиции в Серии А. У Таре огромный опыт работы в своей нынешней роли. Помню, как он, в частности, несколько раз приезжал на матчи «Динамо», когда мы успешно играли в Лиге Европы. Мы с Таре давненько не виделись, так что был рад встретиться с ним здесь, в Милане.