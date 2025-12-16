«Это не мой агент»: Чалов об информации про уход из ПАОКа

«Варга не мой агент и не представляет мои интересы. Не знаю, почему он высказывается от моего имени. Все, что он сказал — неправда и ко мне никакого отношения не имеет. Об этом я уже сообщил руководству и главному тренеру ПАОКа. Проблем с этим, слава Богу, нет», — отметил он.