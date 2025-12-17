Стало известно, кого Месси считает лучшим футболистом 2025 года. Звезду «Реала» он поставил выше игрока «Барселоны»

На официальном сайте ФИФА были опубликованы полные результаты голосования по выбору лучшего футболиста года. В расчет брались выступления в период с 11 августа 2024 года по 2 августа 2025 года. Участие в опросе принимали в том числе капитаны и главные тренеры национальных команд.