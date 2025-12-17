Ричмонд
Футбол. Лига конференций
18.12
АЕК
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.50
П2
7.50
Футбол. Лига конференций
18.12
АЕК Л
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.12
П2
6.41
Футбол. Лига конференций
18.12
АЗ
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.54
П2
5.65
Футбол. Италия
завершен
Рома
1
:
Комо
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
0
:
Бетис
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
4
:
Борнмут
4
П1
X
П2

Стало известно, кого Месси считает лучшим футболистом 2025 года. Звезду «Реала» он поставил выше игрока «Барселоны»

Стало известно, кого легендарный аргентинский нападающий Лионель Месси считает лучшим футболистом 2025 года.

Источник: Sport24

На официальном сайте ФИФА были опубликованы полные результаты голосования по выбору лучшего футболиста года. В расчет брались выступления в период с 11 августа 2024 года по 2 августа 2025 года. Участие в опросе принимали в том числе капитаны и главные тренеры национальных команд.

Месси принимал участие в опросе по выбору лучшего футболиста года на правах капитана сборной Аргентины.

На первое место Месси поставил Усмана Дембеле из «ПСЖ», на второе — Килиана Мбаппе из «Реала», на третье — Ламина Ямаля из «Барселоны».

Номинантам начислялись баллы в зависимости от их места в списке (пять баллов — за первое место, три — за второе, один — за третье). Награда лучшему игроку года по версии ФИФА вручена игроку, набравшему наибольшее количество баллов. Таковым стал Дембеле.