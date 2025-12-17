Стало известно, кого Месси считает лучшим футболистом 2025 года. Звезду «Реала» он поставил выше игрока «Барселоны»

На официальном сайте ФИФА были опубликованы полные результаты голосования по выбору лучшего футболиста года. В расчет брались выступления в период с 11 августа 2024 года по 2 августа 2025 года. Участие в опросе принимали в том числе капитаны и главные тренеры национальных команд.
Месси принимал участие в опросе по выбору лучшего футболиста года на правах капитана сборной Аргентины.
На первое место Месси поставил Усмана Дембеле из «ПСЖ», на второе — Килиана Мбаппе из «Реала», на третье — Ламина Ямаля из «Барселоны».
Номинантам начислялись баллы в зависимости от их места в списке (пять баллов — за первое место, три — за второе, один — за третье). Награда лучшему игроку года по версии ФИФА вручена игроку, набравшему наибольшее количество баллов. Таковым стал Дембеле.