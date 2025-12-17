Ричмонд
Карпин и Головин поставили Дембеле на третье место в голосовании ФИФА

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Главный тренер сборной России Валерий Карпин и капитан национальной команды, полузащитник «Монако» Александр Головин поставили французского нападающего «Пари Сен-Жермен» Усмана Дембеле на третье место в голосовании за звание игрока сезона-2024/25 на премии The Best FIFA Football Awards, следует из релиза на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Источник: Спорт РИА Новости

Церемония вручения наград прошла во вторник в Дохе. Дембеле был признан лучшим игроком прошедшего сезона, лучшим тренером — возглавляющий «ПСЖ» Луис Энрике. Лучшим голкипером стал бывший вратарь «ПСЖ» итальянец Джанлуиджи Доннарумма, который в летнее трансферное окно стал игроком английского «Манчестер Сити».

В голосовании за лучшего игрока сезона Карпин поставил на первое место полузащитника «ПСЖ» и сборной Португалии Витинью, на второе — французского нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе. Головин отдал первое место Мбаппе, второе — испанскому нападающему «Барселоны» Ламину Ямалю.

В сезоне-2024/25 Дембеле в составе «ПСЖ» он принял участие в 53 матчах в различных турнирах, в которых отметился 35 голами. Он стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА, чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции и дошел до финала клубного чемпионата мира. Ранее француз стал обладателем «Золотого мяча».

