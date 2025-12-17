Алонсо маринует на лавке одного из главных талантов Бразилии. Чем Хаби не угодил Эндрик?

Гигантские авансы
После упущенной возможности подписать Неймара, который построил успешную карьеру в «Барселоне», «Реал» плотно занялся бразильским рынком. Один из скаутов мадридского клуба Джуни Калафат постоянно находил еще неизвестных широкой публике, но дико перспективных молодых звездочек, в которых разглядывал зачатки потенциального величия.
Порой выходило удачно, как с Винисиусом и Родриго, порой случались откровенные провалы, как с Рейньером или Лукасом Силвой. Но в одном трансфере в Мадриде почти не сомневались. Эндрик уже в 16 ворвался во взрослый футбол и начал много забивать в составе «Палмейраса». Тут же нарисовался «Реал», который договорился с бразильским клубом о переходе таланта через два года, когда тому стукнет 18. Летом 2024-го тинейджер приехал на «Бернабеу» с большой помпой — ему прочили культовый девятый номер и статус преемника Карима Бензема. Ярлык главного таланта Бразилии со времен Неймара входил в стоимость покупки.
Вряд ли кто-то ожидал, что юноша с ходу застолбит за собой место в основе, но первый европейский сезон получился на твердую четверку. В Ла Лиге Эндрик сыграл меньше 900 минут, зато геройствовал в Кубке Испании, став лучшим бомбардиром турнира с пятью голами в четырех встречах. Это был даже более резвый старт, чем у Винисиуса и Родриго в их дебютных сезонах за «Реал».
Бытовало мнение, что Эндрик был способен даже на большее, получай достаточно игрового времени при консервативном и не любившем менять основную обойму Карло Анчелотти. Итальянец и сам говорил, что молодые вроде Эндрика и Гюлера должны сидеть на скамейке, пока не созреют для места в старте. Приход Хаби Алонсо, который развил таланты Вирца, Фримпонга и других молодых исполнителей в «Байере», по идее должен был вдохнуть новый воздух в карьеру молодежи.
В случае с Гюлером так и произошло. А вот для Эндрика период при баскском тренере точно нельзя назвать успешным. На данный момент бразилец сыграл всего 22 минуты при Хаби, и камеры все чаще ловят его недовольное лицо на скамейке запасных. Неужели Алонсо сознательно маринует одного из главных проспектов?
Причины недоверия
Проблемы у Эндрика начались еще до прихода Хаби. В мае он получил травму подколенного сухожилия, из-за чего пропустил клубный чемпионат мира. В США себя ярко показал Гонсало Гарсия, молодой воспитанник, оформивший 4+1 в шести матчах турнира. Эндрик тем временем тренировался на базе клуба в Вальдебебасе под руководством клубных врачей, занимаясь по три раза на дню. Бразилец не хотел терять время и постарался поскорее вернуться к группе, но, добравшись до Майами, схлопотал рецидив и пропустил предсезонку. Восстановился только к сентябрю, когда Алонсо уже сформировал костяк коллектива.
Справедливости ради, не получал игрового времени и лучший бомбардир КЧМ Гарсия. Хаби Алонсо нужно было показывать максимум уже со старта, потому он не рисковал ротировать игравшего на острие Мбаппе, который набрал потрясающую форму. Позже, когда результаты пошли на спад, килианозависимость лишь нарастала, что перечеркивало дорогу в основу молодым проспектам — слишком высоки риски. Эндрик прилип к скамейке запасных и перестал получать вызовы в сборную Бразилии. Теперь его поездка на чемпионат мира ближайшим летом находится под большим вопросом.
Возможно, Алонсо мог бы рассмотреть Эндрика и на позиции крайнего нападающего, но эта роль не очень ему подходит. Козыри бразильца — удар и голевое чутье, на фланге же они не так очевидны. У Эндрика нет взрывной скорости и дриблинга Винисиуса, нет тонкости понимания игры, как у Гюлера. Потому Хаби просто не может позволить себе сокращать время продуктивного Мбаппе в критический период, лишь бы предоставить игровую практику неопытным исполнителям.
Источники The Athletic сообщали, что еще перед стартом сезона Алонсо провел беседу с Эндриком и дал понять, что тому будет сложно рассчитывать на регулярные минуты на поле с учетом тактической перестройки. Тем не менее футболист решил не уходить в аренду и попробовать переубедить тренера. То есть взял риски на себя.
Возможно, затянулся и процесс адаптации к европейскому футболу. Еще Анчелотти отмечал, что Эндрик талантлив, плюс много работает, однако ему еще предстоит приспособиться к физике Ла Лиги и тактическим тонкостям «Реала». Так что тут, вероятно, банальная проблема завышенных ожиданий. Эндрик приехал с помпой и летом получил заветную «девятку», но это лишь аванс, не отражающий его реальный вес в команде.
Время уходить?
Сейчас перспективы Эндрика очень неоднозначны и во многом зависят от того, сколько продержится на «Бернабеу» Алонсо. Уже давно ходят разговоры о том, что в руководстве «Реала» задумываются о смене главного тренера. Если сливочные в ближайшие недели не улучшат свои результаты, Хаби может быть отправлен в отставку, и тогда, с приходом нового коуча, бразилец может получить новый шанс. Хотя, конечно, никаких гарантий нет.
На данный момент более логичным кажется вариант с арендой. Тем более возможностей на рынке тьма. В Испании пишут про конкретный интерес французского «Лиона», «Вест Хэма» и еще ряда клубов АПЛ. Само собой, ни о какой продаже речи быть не может. Эндрик остается одним из главных талантов поколения — просто в текущих реалиях в Мадриде он не востребован. Пока слишком сырой, плюс не вписывается в видение Алонсо, который слишком зависим от игры Мбаппе.
Но ставить крест на перспективах Эндрика точно преждевременно. Ему 19 лет, впереди еще долгая карьера и множество шансов продемонстрировать, что все авансы выдавались не зря. Мадридский двор — место опасное. И зачастую для того, чтобы добиться при нем успехов, нужно показать не только свои способности, но и силу характера.
Марк Бессонов