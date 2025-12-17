Алонсо маринует на лавке одного из главных талантов Бразилии. Чем Хаби не угодил Эндрик?

Порой выходило удачно, как с Винисиусом и Родриго, порой случались откровенные провалы, как с Рейньером или Лукасом Силвой. Но в одном трансфере в Мадриде почти не сомневались. Эндрик уже в 16 ворвался во взрослый футбол и начал много забивать в составе «Палмейраса». Тут же нарисовался «Реал», который договорился с бразильским клубом о переходе таланта через два года, когда тому стукнет 18. Летом 2024-го тинейджер приехал на «Бернабеу» с большой помпой — ему прочили культовый девятый номер и статус преемника Карима Бензема. Ярлык главного таланта Бразилии со времен Неймара входил в стоимость покупки.