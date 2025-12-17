Ричмонд
«Барселона» с трудом обыграла «Гвадалахару» в 1/16 финала Кубка Испании

«Барселона» обыграла «Гвадалахару» в матче 1/16 финала Кубка Испании по футболу.

Источник: Reuters

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. «Барселона» на выезде обыграла «Гвадалахару» в матче 1/16 финала Кубка Испании по футболу.

Встреча, прошедшая в Гвадалахаре, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Отличились Андреас Кристенсен (77-я минута) и Маркус Рэшфорд (90).

Немецкий вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген провел свой первый матч в составе «сине-гранатовых» с мая 2025 года. С сентября 2024 года немецкий вратарь сыграл за клуб два матча, он пропускал игры из-за травм и конфликтов с тренерским штабом и руководством клуба.

«Барселона», которая является действующим победителем Кубка Испании, вышла в ⅛ финала Кубка Испании. Выступающая в третьем дивизионе чемпионата Испании «Гвадалахара» завершила выступление на турнире.

Результаты остальных матчей дня:

  • «Депортиво» — «Мальорка» — 1:0
  • «Эйбар» — «Эльче» — 0:1
  • «Спортинг Хихон» — «Валенсия» — 0:2
  • «Эльденсе» — «Реал Сосьедад» — 1:2