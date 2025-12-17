Новичок КПЛ хочет назначить Алиева главным тренером

Алиев и клуб из Актау, вернувшийся в высший дивизион, ведут предметные переговоры и близки к заключению контракта.
Пиралы Алиев — воспитанник футбольной школы Алматы. В качестве игрока он выступал за: «Кайрат», «Атырау», «Жетысу», «Локомотив», «Тобол», «Ордабасы», «Иртыш» и «Кызылжар». В составе сборной Казахстана провёл 5 игр.
Тренерскую карьеру начал в сезоне 2021/2022 в качестве главного тренера молодежной команды турецкого клуба «Истанбулспор». В сезоне 2023/2024 в составе молодежной команды стал чемпионом местного дивизиона «Б». Кроме того, в 2023 году он исполнял роль главного тренера основной команды «Истанбулспор» Суперлиги Турции и сыграл 2 матча.
В прошлом сезоне работал ассистентом главного тренера в «Женисе», а также на протяжении 4 игр исполнял обязанности наставника после ухода Акиса Вавалиса, в уходящем году продолжал работу в тренерском штабе столичного клуба.