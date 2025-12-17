Новичок КПЛ хочет назначить Алиева главным тренером

Тренерскую карьеру начал в сезоне 2021/2022 в качестве главного тренера молодежной команды турецкого клуба «Истанбулспор». В сезоне 2023/2024 в составе молодежной команды стал чемпионом местного дивизиона «Б». Кроме того, в 2023 году он исполнял роль главного тренера основной команды «Истанбулспор» Суперлиги Турции и сыграл 2 матча.