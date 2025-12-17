Экс-капитан сборной Казахстана возглавил клуб КПЛ

Об этом сообщили в пресс-службе команды и на официальной странице клуба в социальных сетях.
«Кайрат Нурдаулетов — главный тренер футбольного клуба “Жетысу”! Опытный специалист снова возглавил команду. Впереди — новые цели и большие задачи», — говорится в заявлении клуба.
Тренерская карьера Нурдаулетова
43-летний наставник уже ранее работал с «Жетысу» в 2023—2024 годах. После этого он возглавлял павлодарский «Иртыш», а в прошлом сезоне казахстанской премьер-лиги (КПЛ) стал главным тренером кокшетауского «Окжетпеса».
Достижения Нурдаулетова в игровой карьере
Нурдаулетов — капитан сборной Казахстана в 2012—2013 годах, трёхкратный чемпион Казахстана (2002, 2003, 2014) и трёхкратный обладатель Кубка Казахстана (2007, 2010, 2012).
В минувшем сезоне «Жетысу» под руководством Самата Смакова набрал 21 очко и занял 12-е место в турнирной таблице.