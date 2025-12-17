Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
18.12
АЕК
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.50
П2
7.50
Футбол. Лига конференций
18.12
АЕК Л
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.07
П2
6.16
Футбол. Лига конференций
18.12
АЗ
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.54
П2
5.70
Футбол. Лига конференций
18.12
Целе
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.11
П2
14.50
Футбол. Лига конференций
18.12
Кристал Пэлас
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.31
П2
10.75
Футбол. Лига конференций
18.12
Динамо К
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.55
П2
3.18

Клопп назвал четырех величайших тренеров в истории футбола

Бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал четырех величайших, на его взгляд, тренеров в истории футбола.

Источник: Getty Images

Немецкий специалист не включил себе в список, однако не смог не выделить одно из мест своему главному сопернику — Хосепу Гвардиоле.

"Это моя гора Рашмор футбольных тренеров, и, честно говоря, выбрать всего четверых очень сложно, но я все же попробую.

Йохан Кройф — самый влиятельный футбольный тренер, о котором я когда-либо слышал. Его видение и понимание футбола просто несравненны. Пеп Гвардиола — о нем можно сказать то же самое, я сталкивался с ним лицом к лицу и знаю, насколько это было сложно.

Теперь становится действительно трудно. Давайте возьмем самого успешного [тренера] и человека, который мне тоже очень нравится, — сэра Алекса Фергюсона.

А вот теперь я едва могу определиться. Карло Анчелотти, очевидно, у меня в мыслях. Билл Шенкли, Боб Пейсли — я так много о них слышал, но никогда не видел. Но да, я хочу видеть Билла Шенкли на горе Рашмор. Вот и все", — цитирует Клоппа The Sun.