Клопп назвал четырех величайших тренеров в истории футбола

Немецкий специалист не включил себе в список, однако не смог не выделить одно из мест своему главному сопернику — Хосепу Гвардиоле.
"Это моя гора Рашмор футбольных тренеров, и, честно говоря, выбрать всего четверых очень сложно, но я все же попробую.
Йохан Кройф — самый влиятельный футбольный тренер, о котором я когда-либо слышал. Его видение и понимание футбола просто несравненны. Пеп Гвардиола — о нем можно сказать то же самое, я сталкивался с ним лицом к лицу и знаю, насколько это было сложно.
Теперь становится действительно трудно. Давайте возьмем самого успешного [тренера] и человека, который мне тоже очень нравится, — сэра Алекса Фергюсона.
А вот теперь я едва могу определиться. Карло Анчелотти, очевидно, у меня в мыслях. Билл Шенкли, Боб Пейсли — я так много о них слышал, но никогда не видел. Но да, я хочу видеть Билла Шенкли на горе Рашмор. Вот и все", — цитирует Клоппа The Sun.