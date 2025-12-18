Украинский сайт обозвал победу «ПСЖ» с 4 отраженными пенальти Сафонова «трофеем с душком»

Напомним, что основное время «ПСЖ» — «Фламенго» завершилось со счетом 1:1, в овертайме командам не удалось забить друг другу, в результате чего победитель противостояния определялся в серии пенальти.
Героем матча за Межконтинентальный кубок стал российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов, отразивший четыре пенальти подряд.
На Sport.ua вышла публикация о матче под следующим заголовком: «Трофей с душком. ПСЖ завоевал Межконтинентальный кубок».
Фамилия Сафонова в данном материале на украинском сайте написана с маленькой буквы.
Отметим, что украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный весь матч за Межконтинентальный кубок провел на скамье запасных.