Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
23:00
АЕК
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.50
П2
7.90
Футбол. Лига конференций
23:00
АЕК Л
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.07
П2
6.16
Футбол. Лига конференций
23:00
АЗ
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.54
П2
5.70
Футбол. Лига конференций
23:00
Целе
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.11
П2
14.50
Футбол. Лига конференций
23:00
Кристал Пэлас
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.31
П2
10.75
Футбол. Лига конференций
23:00
Динамо К
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.55
П2
3.18

Украинский сайт обозвал победу «ПСЖ» с 4 отраженными пенальти Сафонова «трофеем с душком»

Украинский сайт Sport.ua обозвал победу «ПСЖ» над «Фламенго» в матче за Межконтинентальный кубок «трофеем с душком».

Напомним, что основное время «ПСЖ» — «Фламенго» завершилось со счетом 1:1, в овертайме командам не удалось забить друг другу, в результате чего победитель противостояния определялся в серии пенальти.

Героем матча за Межконтинентальный кубок стал российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов, отразивший четыре пенальти подряд.

На Sport.ua вышла публикация о матче под следующим заголовком: «Трофей с душком. ПСЖ завоевал Межконтинентальный кубок».

Фамилия Сафонова в данном материале на украинском сайте написана с маленькой буквы.

Отметим, что украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный весь матч за Межконтинентальный кубок провел на скамье запасных.

Узнать больше по теме
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше