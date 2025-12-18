«Реал» обыграл «Талаверу» в Кубке Испании. Мбаппе сделал дубль и находится в шаге от клубного рекорда

Один раз мяч побывал в воротах «Талаверы» в результате автогола, а дублем в составе победителей отметился нападающий Килиан Мбаппе, для которого эти голы стали 57-м и 58-м за сливочных в 2025 году. Он повторил результат Криштиану Роналду за 2012 год. Клубный рекорд по числу голов за календарный год также принадлежит Роналду, который в 2013 году наколотил за «Реал» 59 мячей.