«Реал» обыграл «Талаверу» в Кубке Испании. Мбаппе сделал дубль и находится в шаге от клубного рекорда

17 декабря мадридский «Реал» в гостях обыграл «Талаверу», клуб третьего дивизиона Испании, в матче 1/16 финала Кубка страны.

Источник: Getty Images

Один раз мяч побывал в воротах «Талаверы» в результате автогола, а дублем в составе победителей отметился нападающий Килиан Мбаппе, для которого эти голы стали 57-м и 58-м за сливочных в 2025 году. Он повторил результат Криштиану Роналду за 2012 год. Клубный рекорд по числу голов за календарный год также принадлежит Роналду, который в 2013 году наколотил за «Реал» 59 мячей.

Хозяева забили на 80-й и 90+1-й минутах и смогли вернуть матчу интригу, но «Реал» все же довел дело до победы.

Соперник команды Хаби Алонсо на стадии ⅛ финала Кубка Испании определится в результате жеребьевки.