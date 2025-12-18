Ричмонд
Дубль Гризманна помог «Атлетико» выйти в ⅛ финала Кубка Испании

«Атлетико» обыграл «Балеареес» и вышел в ⅛ финала Кубка Испании.

Источник: Getty Images

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Мадридский «Атлетико» на выезде обыграл «Балеарес» и пробился в ⅛ финала Кубка Испании по футболу.

Встреча, прошедшая в Пальма-де-Мальорке, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Антуан Гризманн (16-я и 72-я минуты), также мяч забил Джакомо Распадори (20). У «Балеареса» отличились Херардо Бонет (28) и Мухамаду Кейта (90, пенальти).

На 80-й минуте в ворота «Атлетико» был назначен пенальти, который не смог реализовать Хауме Товар.

Соперник «Атлетико» по ⅛ финала Кубка Испании станет известен по итогам жеребьевки, которая пройдет 7 января.

Результаты остальных матчей дня:

  • «Культураль Леонеса» — «Леванте» — 1:0;
  • «Альбасете» — «Сельта» — 2:2 (3:0 — по пенальти);
  • «Расинг» — «Вильярреал» — 2:1;
  • «Уэска» — «Осасуна» — 2:4.