Дубль Гризманна помог «Атлетико» выйти в ⅛ финала Кубка Испании

Встреча, прошедшая в Пальма-де-Мальорке, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Антуан Гризманн (16-я и 72-я минуты), также мяч забил Джакомо Распадори (20). У «Балеареса» отличились Херардо Бонет (28) и Мухамаду Кейта (90, пенальти).