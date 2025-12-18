«Россия отстает от Англии лет на 25. Во всем». Легенда нашего футбола — снова в «МЮ»: интервью о том, как это было

Этой зимой легендарный Андрей Канчельскис на несколько недель вернулся в Англию, где провел почти 10 лет футбольной карьеры. «Манчестер Юнайтед», с которым Канчельскис дважды выигрывал АПЛ, устроил ему пышный прием — и красиво рассказали об этом соцсетях. Канчельскиса назвали «влиятельным игроком» и «ключевой фигурой первого золотого дубля клуба». Времена, когда Эрик тен Хаг отказывался пускать легенду на базу «Юнайтед», позади.
В ходе поездки Канчельскис еще навестил семью, прошел стажировку в «Эвертоне» Дэвида Мойеса, побывал на новом стадионе «ирисок», культовом «Олд Траффорд» и повидался со старыми футбольными друзьями. Корреспондент Sport24 Петр Шатров связался с легендой, чтобы подробно обсудить все детали его поездки в Англию.
«Россия в футболе отстает от Англии на 25 лет»
— Год назад вас не пустили на базу «Манчестер Юнайтед» — а теперь приняли с почестями. Как это стало возможным?
— В прошлом году тен Хаг и правда никого не пускал на базу. Эрику это не помогло — уволили. Недавно я позвонил одному из административных работников. Сказал, что хочу приехать и посмотреть на базу. Получается, они хорошо подготовились.
— И правда.
— Еще сын Андрей очень помог. Можно сказать, он тоже виновник торжества.
— Как вам экскурсия?
— Прогулялся по всей территории — она просто огромная! Все понравилось, инфраструктура на высшем уровне. У «МЮ» на базе 15 тренировочных полей, топовые тренажерные залы. Помещения как будто в дорогой гостинице, сумасшедший уровень.
— Среди наших клубов базой выделяется «Краснодар». Разница между клубами существенна?
— Думаю, отставание у «Краснодара» совсем небольшое. Насколько знаю, их база полностью соответствует как минимум уровню АПЛ.
— А вообще насколько Россия отстает от Англии в футбольном плане?
— Минимум лет на 25. Это проявляется во всем: в инфраструктуре, отношении к футболу, уровню игры. АПЛ в этом плане давно шагает вперед, никто сравниться с ней не может.
— «МЮ» уже не тот — на фоне того, в котором играли вы?
— К сожалению, это чистая правда. Посмотрел вживую матч с «Вест Хэмом» — и это было ужасно. Игра безобразная, результата нет.
— Что именно изменилось с ваших времен?
— Футболисты сейчас ставят на первое место деньги. У нас все было наоборот. Уход Фергюсона тоже сильно повлиял. Он ведь работал с «МЮ» 26 лет — а за годы после него клуб так и не вернулся на прежний уровень.
— Кроме «Юнайтед» вы побывали и в гостях у «Эвертона». Как появился вариант со стажировкой у Дэвида Мойеса?
— Позвонил в клуб и спросил, получится ли это сделать. Удалось совместить приятное с полезным. Рад, что «Эвертон» дал возможность полноценно понаблюдать за тренировочным процессом.
— Забрали ли с собой какие-то его секреты?
— Почерпнул для себя пару моментов, но раскрывать их не буду. В целом, ничего сверхъестественного именно в тренировках я не увидел. Надеюсь, что сделал правильные выводы.
— Тренировочные условия отличаются от «Юнайтед»?
— У «МЮ» все получше, но разница минимальная. Поля отличные, реабилитационный центр на уровне. У клубов только одно существенное отличие.
— Какое?
— Зарплаты, ха-ха. В «Юнайтед» они на порядок выше.
В Ливерпуле ко мне подошел болельщик «Спартака»
— Как стала возможной ваша поездка?
— Как у Андрея жизнь?
— Все супер. Работает в спортивном бизнесе, у него растет дочка. Ей два года, теперь я уже дедушка. Дочку, кстати, Андрей с женой учат понимать еще и русский язык — приятно, что им это важно. По телефону всегда говорю с внучкой по-русски. Хотелось бы видеться чаще.
— Как часто вас узнавали в Англии?
— На стадионах — почти все. В Ливерпуле даже была необычная история — ко мне подошел болельщик «Спартака» и попросил автограф и совместное фото. Из русских он был единственным, все остальные — местные.
— Вы сильно удивились встрече со спартаковским фанатом?
— Совсем нет. Знаю: россиян в Англии сейчас достаточно. На своем примере увидел нормальное отношение к нашим. Ни разу за все время никто не упрекнул в том, что я русский.
— Вас помнят спустя столько лет. Приятно.
— Хорошо, что узнают. Это говорит о том, что я там чего-то добился, сделал что-то значимое для английского футбола. Не просто так ведь на стадионе «Эвертона» и в музее «МЮ» мои футболки.
— В последнее время приходят новости о том, что в Англии проблемы с безопасностью. Столкнулись с ними?
— В Англии есть неблагополучные районы, куда вечером лучше не заходить. Но ведь и в России такие места есть. Нельзя сказать, что Англия в этом плане — проблемная страна. Я гулял и в Манчестере, и в Ливерпуле и никаких бед на свою голову не нашел.
— У вас ведь есть британский паспорт. Насколько он ценен для вас сейчас?
— Есть очевидное преимущество: могу купить билет и хоть сейчас поехать в любую страну мира. Рад, что мне не нужно ждать получения визы в определенные страны.
— Не так давно в России обсуждалась инициатива запрета двойного гражданства. Согласились бы отказаться от британского паспорта в пользу российского?
— По конституции нельзя изъять паспорт, который был выдан гражданину. Разговоры о запрете двойного гражданства — уже второй вопрос. Не слишком интересно, что обсуждают по этому поводу.
Если Фергюсон захочет приехать в Россию, отвечу: «Добро пожаловать, сэр Алекс»
— Перед отъездом вы говорили, что хотите увидеться с Фергюсоном. Удалось?
— Увы. Оказалось, что в эти дни он был в отъезде в Соединенных Штатах. Фергюсон выступал в одном из местных университетов.
— Когда виделись в последний раз?
— Лет пять назад на «Олд Траффорд». У Фергюсона было отдельное пространство на стадионе для встреч с гостями, и он с радостью меня позвал.
— Хотя бы в переписке удается поддерживать общение?
— Поздравляем друг друга с важными праздниками: Рождество, Новый год, дни рождения. Хорошо, что контакт с Фергюсоном остается.
— Приглашали ли хоть раз сэра Алекса в Россию?
— Все зависит от него. Лично я всегда буду рад видеть Фергюсона в нашей стране. Несмотря на возраст, он ведь до сих пор постоянно работает. Если в будущем скажет, что хочет приехать, я отвечу: «Добро пожаловать, сэр Алекс».
— Кого-то из старых друзей в Англии все-таки встретили?
— Увиделся с несколькими ребятами из моего «Эвертона». На матче встретил нашего капитана Дейва Уотсона и Грэма Стюарта, а еще легендарного Гари Линекера.
— Ого. При каких обстоятельствах пересеклись с Линекером?
— Гари ведь тоже выступал за «Эвертон» — за 10 лет до меня. Его тоже пригласили посетить новый стадион.
— Как все прошло?
— Посидели в одной из вип-лож на Хилл Дикинсон. Был рад поболтать с Гари о нашем прошлом, вспомнить молодость. На прощание даже фото на память сделали.
— У кого-то из ваших старых британских знакомых было стереотипное мнение о нашей стране?
— Нет, с таким не сталкивался. Многие ведь лично были здесь. Вспоминают о России только приятные моменты. Кто-то даже говорил, что обязательно приедет еще раз.
— На базе «МЮ» видели кого-то из легенд?
— Никого из старых партнеров не видел, но получил от нескольких из них сообщения. Брайан Робсон, Стив Брюс, Тедди Шерингем передавали привет и поздравляли с возвращением в Англию.
— Недавно о России вспоминал легендарный Эрик Кантона, с которым вы играли в «Юнайтед». С ним поддерживаете общение?
— Последний раз виделся с ним в Манчестере, когда он презентовал свою книгу. Это было десять лет назад. Сам он живет во Франции, периодически снимается в Голливуде. В последние годы с Кантона совсем не общался — но буду рад сделать это, если увидимся в будущем.
«Нельзя просто взять и остаться в Англии. Работа превыше всего»
— «Юнайтед» поддерживает своих ветеранов? Вы получаете выплаты от клуба?
— У них немного другая система. Клуб готов предоставить работу в академии, в структуре команды или в качестве амбассадора «Юнайтед». Сейчас многие легенды клуба занимают определенные должности: Никки Батт, Пол Скоулз, Гари Невилл.
— Вам не предлагали поработать внутри клуба?
— У меня есть работа в России. Если бы остался в Англии, обязательно рассмотрел бы предложение «Юнайтед».
— А Футбольная ассоциация Англии дополнительно поощряет экс-игроков?
— Да, я получил от них единоразовую выплату, когда завершил карьеру. Там премируют всех за проведенные годы в английском футболе. Такая благодарность за потраченные силы на благо АПЛ. Не миллионы, но сумма очень достойная.
— Задумывались когда-то о полноценном переезде в Англию?
— Если будет предложение поработать там — серьезно подумаю над этим. Конечно, хотелось бы когда-то поработать внутри лучшей лиги мира. Но сейчас надо готовить к сезону брянское «Динамо».
— Не было желания почаще видеться с сыном и его семьей?
— И в этом вопросе все упирается в работу. Не вижу смысла переезжать и сидеть там дома. Представить себя без какой-то деятельности не могу.
— С какими чувствами покидаете Англию в этот раз?
— Конечно, жаль, что приходится прощаться. Разве хочется побыстрее уехать из страны, в которой такой классный футбол, мои друзья и родственники? Но просто так взять и остаться там нельзя.
— Были такие мысли?
— Нет-нет. А что мне там делать без работы? Не смогу я так жить. Для меня работа превыше всего.
— Каково после приятных встреч в вип-ложах на играх АПЛ возвращаться в Брянск?
— Конечно, футбол у нас совсем другой. Но я люблю его таким. Нельзя ведь бросить команду. Время в Англии я провел хорошо — но сразу по возвращении вся моя головная боль уже связана с «Динамо».
Автор: Петр Шатров