«Флуминенсе» расторг контракт с Силвой

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
23:00
АЕК
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.44
X
4.60
П2
7.50
Футбол. Лига конференций
23:00
АЕК Л
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.72
П2
6.92
Футбол. Лига конференций
23:00
АЗ
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.79
П2
7.48
Футбол. Лига конференций
23:00
Целе
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
1.34
X
5.72
П2
9.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Кристал Пэлас
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.27
П2
14.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Динамо К
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.79
П2
3.26
Футбол. Лига конференций
23:00
Лозанна
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.96
X
3.85
П2
1.94
Футбол. Лига конференций
23:00
Легия
:
Линколн
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.40
П2
8.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Майнц
:
Самсунспор
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.90
П2
3.95
Футбол. Лига конференций
23:00
Омония
:
Ракув
Все коэффициенты
П1
2.79
X
3.27
П2
2.69
Футбол. Лига конференций
23:00
Райо Вальекано
:
Дрита
Все коэффициенты
П1
1.19
X
7.75
П2
16.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Шахтер
:
Риека
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.45
П2
4.30
Футбол. Лига конференций
23:00
Шэмрок Роверс
:
Хамрун Спартанс
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
23:00
Сигма
:
Лех
Все коэффициенты
П1
3.11
X
3.08
П2
2.57
Футбол. Лига конференций
23:00
Слован Бр
:
Хеккен
Все коэффициенты
П1
2.74
X
3.81
П2
2.46
Футбол. Лига конференций
23:00
Спарта П
:
Абердин
Все коэффициенты
П1
1.21
X
7.75
П2
14.50
Футбол. Лига конференций
23:00
Страсбур
:
Брейдаблик
Все коэффициенты
П1
1.19
X
8.50
П2
14.25
Футбол. Лига конференций
23:00
Зриньски
:
Рапид В
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.65
П2
4.07

«Флуминенсе» расторг контракт с Силвой

«Флуминенсе» расторг контракт с 41-летним Силвой.

Источник: Zuma\TASS

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. «Флуминенсе» расторг контракт с защитником Тиаго Силвой, сообщается на странице бразильского футбольного клуба в социальной сети X.

Контракт с игроком был расторгнут по соглашению сторон во вторник. Силва вернулся в «Флуминенсе» летом 2024 года, перейдя из английского «Челси», вместе с которым выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира в 2021 году. В текущем сезоне защитник провел 41 матч и забил 4 мяча.

«Тиаго Силва, который вернулся в клуб в прошлом году как легенда мирового футбола, оставляет после себя наследие преданности и любви к “Флуминенсе”. Клуб благодарит игрока за отдачу и профессионализм на протяжении карьеры и желает большого успеха в новом этапе жизни», — говорится в заявлении.

Силве 41 год. Он является воспитанником «Флуминенсе» и ранее выступал за клуб с 2006 по 2008 год. В его составе защитник стал обладателем Кубка Бразилии 2007 года, а также дошел до финала Кубка Либертадорес. Также бразилец представлял «Жувентуде», португальский «Порту», итальянский «Милан» и французский «Пари Сен-Жермен», а в 2005 году был игроком московского «Динамо», но не провел за команду ни одного матча. Тогда Силва заболел туберкулезом и около полугода провел в больнице. Также на его счету 113 игр и 7 голов в составе сборной Бразилии.