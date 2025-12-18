«Флуминенсе» расторг контракт с Силвой

Силве 41 год. Он является воспитанником «Флуминенсе» и ранее выступал за клуб с 2006 по 2008 год. В его составе защитник стал обладателем Кубка Бразилии 2007 года, а также дошел до финала Кубка Либертадорес. Также бразилец представлял «Жувентуде», португальский «Порту», итальянский «Милан» и французский «Пари Сен-Жермен», а в 2005 году был игроком московского «Динамо», но не провел за команду ни одного матча. Тогда Силва заболел туберкулезом и около полугода провел в больнице. Также на его счету 113 игр и 7 голов в составе сборной Бразилии.