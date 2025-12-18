Ричмонд
Французский рэпер записал трек в честь Сафонова

Французский рэпер IceKeeper посвятил песню российскому вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову после победы клуба над «Фламенго» (1:1, пенальти — 2:1) в финале Межконтинентального кубка ФИФА.

Источник: Reuters

В тексте песни Сафонова называют русским богатырем, сигма-боем, героем и д’Артаньяном. Также в треке заявляется, что четыре пенальти он отбил «быстрее, чем улиток французы едят».

На интернет-площадке SoundCloud песня IceKeeper размещена под названием «Save4Nov».

Сафонов — первый вратарь в истории футбола, отразивший четыре пенальти подряд в серии на турнире ФИФА. Россиянин выиграл шестой трофей в составе «ПСЖ».

