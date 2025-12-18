Французский рэпер записал трек в честь Сафонова

В тексте песни Сафонова называют русским богатырем, сигма-боем, героем и д’Артаньяном. Также в треке заявляется, что четыре пенальти он отбил «быстрее, чем улиток французы едят».
На интернет-площадке SoundCloud песня IceKeeper размещена под названием «Save4Nov».
Сафонов — первый вратарь в истории футбола, отразивший четыре пенальти подряд в серии на турнире ФИФА. Россиянин выиграл шестой трофей в составе «ПСЖ».
Узнать больше по теме
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.Читать дальше