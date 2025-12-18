«Кайрат» нашёл замену своему лидеру: кто покинет клуб и кто придёт

Отмечается, что несколько команд второй восьмёрки РПЛ заинтересованы в подписании Сорокина, и «Кайрат» готов расстаться с ним. На его место хотят пригласить игрока финского КуПСа Самули Миеттинена. Контракт футболиста истекает в конце года, что позволит получить его бесплатно. Ещё «Кайрат» недавно поддержал бывшего одноклубника и соотечественника финна, подписав Яакко Оксанена.