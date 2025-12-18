«Кайрат» нашёл замену своему лидеру: кто покинет клуб и кто придёт

По данным Mash на спорте, Сорокин вернётся в РПЛ, поскольку клуб из Алматы не продлит контракт с россиянином.
Отмечается, что несколько команд второй восьмёрки РПЛ заинтересованы в подписании Сорокина, и «Кайрат» готов расстаться с ним. На его место хотят пригласить игрока финского КуПСа Самули Миеттинена. Контракт футболиста истекает в конце года, что позволит получить его бесплатно. Ещё «Кайрат» недавно поддержал бывшего одноклубника и соотечественника финна, подписав Яакко Оксанена.
Словенец из «Пари НН» Свен Карич — тоже потенциальный новичок. Клуб из Казахстана заинтересован в футболисте, но трансфер маловероятен — у него долгосрочный контракт в России, и «Кайрат» не готов сильно повышать зарплату.
Егор Сорокин — воспитанник петербургского и казанского футбола. В России также играл за «Нефтехимик» и «Краснодар».
«Кайрат» проведёт ещё два матча на общем этапе Лиги чемпионов:
- 20 января 2026 года — в Астане против бельгийского «Брюгге»;
- 28 января 2026 года — в Лондоне против «Арсенала».