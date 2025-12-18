«Кайрат» нашёл замену своему лидеру: кто покинет клуб и кто придёт

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
23:00
АЕК
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.34
X
5.00
П2
9.20
Футбол. Лига конференций
23:00
АЕК Л
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.08
П2
7.37
Футбол. Лига конференций
23:00
АЗ
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.73
П2
7.19
Футбол. Лига конференций
23:00
Целе
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.32
П2
11.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Кристал Пэлас
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
1.34
X
5.64
П2
9.50
Футбол. Лига конференций
23:00
Динамо К
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.88
П2
3.21
Футбол. Лига конференций
23:00
Лозанна
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.21
X
3.68
П2
2.22
Футбол. Лига конференций
23:00
Легия
:
Линколн
Все коэффициенты
П1
1.31
X
5.80
П2
8.80
Футбол. Лига конференций
23:00
Майнц
:
Самсунспор
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.90
П2
3.85
Футбол. Лига конференций
23:00
Омония
:
Ракув
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.28
П2
2.36
Футбол. Лига конференций
23:00
Райо Вальекано
:
Дрита
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.00
П2
17.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Шахтер
:
Риека
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.66
П2
4.70
Футбол. Лига конференций
23:00
Шэмрок Роверс
:
Хамрун Спартанс
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
23:00
Сигма
:
Лех
Все коэффициенты
П1
3.11
X
3.08
П2
2.57
Футбол. Лига конференций
23:00
Слован Бр
:
Хеккен
Все коэффициенты
П1
2.74
X
3.81
П2
2.45
Футбол. Лига конференций
23:00
Спарта П
:
Абердин
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.94
П2
12.50
Футбол. Лига конференций
23:00
Страсбур
:
Брейдаблик
Все коэффициенты
П1
1.19
X
8.75
П2
14.75
Футбол. Лига конференций
23:00
Зриньски
:
Рапид В
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.00
П2
4.59

«Кайрат» нашёл замену своему лидеру: кто покинет клуб и кто придёт

Стало известно будущее российского защитника Егора Сорокина в «Кайрате», передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Кайрат"

По данным Mash на спорте, Сорокин вернётся в РПЛ, поскольку клуб из Алматы не продлит контракт с россиянином.

Отмечается, что несколько команд второй восьмёрки РПЛ заинтересованы в подписании Сорокина, и «Кайрат» готов расстаться с ним. На его место хотят пригласить игрока финского КуПСа Самули Миеттинена. Контракт футболиста истекает в конце года, что позволит получить его бесплатно. Ещё «Кайрат» недавно поддержал бывшего одноклубника и соотечественника финна, подписав Яакко Оксанена.

Словенец из «Пари НН» Свен Карич — тоже потенциальный новичок. Клуб из Казахстана заинтересован в футболисте, но трансфер маловероятен — у него долгосрочный контракт в России, и «Кайрат» не готов сильно повышать зарплату.

Егор Сорокин — воспитанник петербургского и казанского футбола. В России также играл за «Нефтехимик» и «Краснодар».

«Кайрат» проведёт ещё два матча на общем этапе Лиги чемпионов:

  • 20 января 2026 года — в Астане против бельгийского «Брюгге»;
  • 28 января 2026 года — в Лондоне против «Арсенала».