«Сафонов — мразь, не человек. Изменял беременной жене со стюардессой». Вратаря «ПСЖ» раскритиковал известный блогер

Напомним, что на этой неделе Сафонов помог «ПСЖ» завоевать Межконтинентальный кубок, отразив четыре пенальти подряд в серии 11-метровых ударов в матче с «Фламенго».

Источник: Getty Images

Футбольный подвиг Сафонова активно обсуждают в соцсетях, восхищаясь его игрой. Однако блогер Мэддисон раскритиковал 26-летнего голкипера.

«Вообще никому ненужный турнир, 4 удара по центру. Великий вратарь! Сафонов — это дырка. Мразь, а не человек. Который изменял беременной жене со стюардессой. Его карма накажет еще, я уверен», — сказал Мэддисон во время прямой трансляции на платформе Kick.

В мае текущего года сообщалось, что бывшая жена Сафонова, Анастасия Казачек, обвинила его в неуплате алиментов и сокрытии доходов.

Нынешней женой футболиста сборной России является Марина Кондратюк, ранее работавшая стюардессой.

Отметим, что Мэддисон достаточно часто выступает с критикой в адрес известных спортивных персон. Осенью блогер активно критиковал главного тренера сборной России Валерия Карпина, когда тот тренировал московское «Динамо», болельщиком которого является Мэддисон. Также он неоднократно высказывался в негативном ключе об олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой. В частности, в апреле Мэддисон заявил: «Загитова стала похожа на ботоксное зомби. Это что, олимпийская чемпионка? У нее что-то не то с головой».

На телеграм-канал Мэддисона подписано более 187 тысяч человек.

