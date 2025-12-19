«Сафонов — мразь, не человек. Изменял беременной жене со стюардессой». Вратаря «ПСЖ» раскритиковал известный блогер

Отметим, что Мэддисон достаточно часто выступает с критикой в адрес известных спортивных персон. Осенью блогер активно критиковал главного тренера сборной России Валерия Карпина, когда тот тренировал московское «Динамо», болельщиком которого является Мэддисон. Также он неоднократно высказывался в негативном ключе об олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой. В частности, в апреле Мэддисон заявил: «Загитова стала похожа на ботоксное зомби. Это что, олимпийская чемпионка? У нее что-то не то с головой».