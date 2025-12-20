Ричмонд
Младший сын Ибрагимовича подписал профессиональный контракт с «Миланом»

17-летний полузащитник Винсент Ибрагимович, сын завершившего карьеру шведского нападающего Златана Ибрагимовича, подписал свой первый профессиональный контракт с «Миланом», сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Источник: Reuters

За россонери уже выступает старший брат Винсента Максимилиан — он играет за команду U-19.

«Милан» рад объявить о подписании с Винсентом Златаном Сегером Ибрагимовичем первого профессионального контракта. Он станет частью проекта «Милан Футуро», инициативы, посвященной подготовке и развитию молодых талантов", — говорится в заявлении клуба.

Златан Ибрагимович играл за «Милан» с 2010 по 2012 год и с 2020-го по 2023-й. Вместе с командой он дважды становился чемпионом Италии и выиграл Суперкубок страны.

