Младший сын Ибрагимовича подписал профессиональный контракт с «Миланом»

За россонери уже выступает старший брат Винсента Максимилиан — он играет за команду U-19.
«Милан» рад объявить о подписании с Винсентом Златаном Сегером Ибрагимовичем первого профессионального контракта. Он станет частью проекта «Милан Футуро», инициативы, посвященной подготовке и развитию молодых талантов", — говорится в заявлении клуба.
Златан Ибрагимович играл за «Милан» с 2010 по 2012 год и с 2020-го по 2023-й. Вместе с командой он дважды становился чемпионом Италии и выиграл Суперкубок страны.
