Легионер не собирается покидать Казахстан и ищет новый клуб

Бывший защитник семейского «Елимая» Самюэль Одеоибо хочет продолжить карьеру в Казахстане, передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Источник: ФК "Елимай"

Клуб из Абайской области отказался от продолжения сотрудничества с 32-летним нигерийцем. Тем не менее он близок к тому, чтобы остаться в КПЛ.

Представители Одеоибо ведут переговоры с несколькими казахстанскими клубами, при этом к нему также проявляют интерес зарубежные команды.

Напомним, центральный защитник, также способный сыграть справа, перешёл в «Елимай» в июле прошлого года. В 35 матчах чемпионата он отличился тремя голами и двумя ассистами.

Ранее нигериец выступал за белорусские «Крумкачы», «Белшину» и «Торпедо-БелАЗ», а также литовский «Хегельманн».