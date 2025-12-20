Легионер не собирается покидать Казахстан и ищет новый клуб

Клуб из Абайской области отказался от продолжения сотрудничества с 32-летним нигерийцем. Тем не менее он близок к тому, чтобы остаться в КПЛ.
Представители Одеоибо ведут переговоры с несколькими казахстанскими клубами, при этом к нему также проявляют интерес зарубежные команды.
Напомним, центральный защитник, также способный сыграть справа, перешёл в «Елимай» в июле прошлого года. В 35 матчах чемпионата он отличился тремя голами и двумя ассистами.
Ранее нигериец выступал за белорусские «Крумкачы», «Белшину» и «Торпедо-БелАЗ», а также литовский «Хегельманн».