Хаби Алонсо отказался ставить себе оценку за первую часть сезона

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо отказался ставить себе оценку за первую часть сезона.

Источник: Getty Images

«Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице Ла Лиги, на 4 очка отставая от лидирующей «Барселоны». После 6 туров общего этапа Лиги чемпионов мадридцы делят 6−9-е места с «Интером», «Атлетико» и «Ливерпулем» (по 12 очков).

"Главное — побеждать. А оценки ставятся в конце сезоне. Мы только на полпути, сейчас не время подводить итоги. Кроме того, я не в вправе оценивать самого себя.

Мое психологическое состояние? У меня все хорошо. Это часть работы. Я пришел сюда не для того, чтобы страдать. Неудачи случаются со всеми. В этой работе бывают самые разные ситуации. Это вовсе не проблема.

Мы в «Реале» осознаем, что всегда хотим достичь всех целей. Мы знаем, как хотим это сделать и как хотим выстраивать команду — это принципиально важный момент. Мы все едины, от руководства до игроков. Наши усилия не вызывают сомнений", — сказал Алонсо на пресс-конференции.

