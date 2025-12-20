Джонс рассказал, как Салах извинился перед партнерами по «Ливерпулю»

Ранее 33-летний египтянин раскритиковал отношение клуба к себе после того, как не попал в стартовый состав в трех матчах подряд. После пропуска игры с «Интером» в Лиге чемпионов в качестве дисциплинарной меры Салаха вернули в состав к матчу против «Брайтона» в АПЛ (2:0), где тот отметился результативной передачей.
«Мо — взрослый человек и сам отвечает за свои слова. Он извинился перед нами и сказал: “Если я кого-то задел или заставил почувствовать себя некомфортно, прошу прощения”. Это хорошо его характеризует.
Я могу говорить только исходя из того, как я знаю Мо и как он ведет себя внутри команды. В той ситуации он тоже был настроен позитивно. Он оставался тем же Мо — с широкой улыбкой на лице, и отношение к нему в команде было таким же, как и раньше. Думаю, это просто часть менталитета победителя, и он не будет последним, кто так реагирует.
Я понимаю, что есть разные способы выражать эмоции, но если игроку нормально просто сидеть на скамейке, и он не хочет выходить на поле и помогать команде, это, на мой взгляд, куда более серьезная проблема.
Если у нас когда-то и возникало недовольство, в том числе у меня, это всегда исходило из благих намерений. В том случае эмоции могли быть выражены не самым удачным образом, но они никогда не были направлены против команды, штаба или тренера. Мы уже оставили это позади, команда сплотилась, мы хорошо выступаем и начинаем выигрывать матчи", — сказал Джонс Sky Sports.