Салах извинился перед игроками «Ливерпуля»

«Мо — самостоятельный человек, и он может говорить то, что думает. Он извинился перед нами и сказал: “Если я кого-то задел или заставил почувствовать себя неловко, я извиняюсь”. Вот такой он человек. Я могу говорить только исходя из того, что знаю о Мо, как он к нам относится и как он себя вел. Он был позитивен. Он был точно таким же Мо, с широкой улыбкой на лице, и все были точно такими же с ним. Думаю, это просто часть стремления быть победителем», — приводит Sky Sports слова Джонса.