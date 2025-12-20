Артета высказался о своем будущем в «Арсенале»

«Могу ли я остаться в клубе после истечения контракта? Да, но речь идет о сегодняшнем дне, и многое должно произойти в ближайшие несколько месяцев, чтобы заслужить это право.



Я думаю, что тренер должен заслужить право быть здесь завтра. Вот как вы реагируете, как вы здесь разговариваете, как вы ведете себя в раздевалке, какое сообщение вы посылаете, насколько игроки следуют за вами.



Я всегда говорил, что вам нужна поддержка. Я говорил это и раньше, со стороны владельцев и руководства, это здорово. В конце концов, самое важное — это сами игроки. Вы открываете им дверь, вы разговариваете с ними, вы общаетесь с ними.



И за шесть лет я видел только игроков, которые проявляют внимание и желание учиться, отдавая максимум команде. Именно это удерживает меня на этой работе. Ничего больше, и, конечно же, победы в большом количестве футбольных матчей, процент которых, я думаю, довольно высок.



Это единственный путь. Иначе вы не сможете выжить в этой среде», — цитирует Артету Sky Sports.