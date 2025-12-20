Лидер «Астаны» покинул клуб: известна причина

26-летний вингер принял решение покинуть столичный клуб на фоне несвоевременных выплат заработной платы. «Астана» не может рассчитаться с футболистами с сентября, параллельно испытывая проблемы с поиском инвестора. Камара планирует продолжить карьеру за границей.
В Казахстане африканец провёл 71 матч, забил 17 мячей и отдал 18 результативных передач.
Ранее Камара играл за шведский «АФК Эскильстуна», норвежскую «Волеренгу», а также грузинские клубы «Дила» и «Динамо».
Трансферная стоимость игрока оценивается в один миллион евро.