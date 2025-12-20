«Челси» отыгрался с 0:2 и вырвал ничью в матче АПЛ с «Ньюкаслом»

Футболисты «Челси» сыграли вничью с «Ньюкаслом» со счетом 2:2 в гостевом матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
В составе хозяев дубль сделал Ник Вольтемаде (4-я и 20-я минуты), у гостей отличились Рис Джеймс (49) и Жоао Педро (66).
«Челси» набрал 29 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл» с 23 очками расположился на 11-й строчке.
В следующем туре «Челси» 27 декабря примет «Астон Виллу», «Ньюкасл» днем ранее в гостях сыграет с «Манчестер Юнайтед».
Футбол, Англия, Тур 17
20.12.2025, 15:30 (МСК UTC+3)
Сент-Джеймс Парк
Главные тренеры
Эдди Хау
Энцо Мареска
Голы
Ньюкасл Юнайтед
Ник Вольтемаде
4′
Ник Вольтемаде
(Энтони Гордон)
20′
Челси
Рис Джеймс
49′
Жоао Педро
(Роберт Санчес)
66′
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
32
Аарон Рамсдейл
67
Льюис Майли
3
Льюис Холл
86′
39
Бруну Гимарайнс
8
Сандро Тонали
12
Малик Тшау
5
Фабиан Шер
61′
41
Джейкоб Рэмси
89′
28
Джозеф Уиллок
27
Ник Вольтемаде
73′
9
Йоан Висса
77′
23
Джейкоб Мерфи
73′
11
Харви Барнс
10
Энтони Гордон
73′
20
Энтони Эланга
Челси
1
Роберт Санчес
7′
3
Марк Кукурелья
7
Педру Нету
49
Алехандро Гарначо
27′
20
Жоао Педро
83′
29
Уэсли Фофана
23
Тревор Чалоба
24
Рис Джеймс
25
Мойсес Кайседо
70′
27
Мало Гюсто
45′
54′
8
Энцо Фернандес
10
Коул Палмер
79′
17
Андрей Сантос
82′
Статистика
Ньюкасл Юнайтед
Челси
Желтые карточки
3
6
Удары (всего)
11
13
Удары в створ
5
4
Угловые
6
4
Фолы
13
14
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Эндрю Мэдли
(Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти