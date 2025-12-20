«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» в матче АПЛ

Полузащитник «Тоттенхэма» Хави Симонс, купленный летом за 65 млн евро, получил красную карточку на 33-й минуте. Защитник лондонского клуба Кристиан Ромеро также был удален с поля — он получил вторую желтую карточку в компенсированное время.