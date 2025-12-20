«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» в матче АПЛ

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. «Ливерпуль» одержал победу над «Тоттенхэмом» в матче 17-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Лондоне завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе «Ливерпуля» мячи забили Александер Исак (56-я минута) и Юго Экитике (66). Флориан Вирц, купленный летом за 125 млн евро, оформил первую результативную передачу в чемпионате Англии.
У «Тоттенхэма» отличился Ришарлисон (83).
В эпизоде со своим голом Исак, купленный летом за 145 млн евро, получил повреждение и покинул поле с помощью медицинского персонала.
Полузащитник «Тоттенхэма» Хави Симонс, купленный летом за 65 млн евро, получил красную карточку на 33-й минуте. Защитник лондонского клуба Кристиан Ромеро также был удален с поля — он получил вторую желтую карточку в компенсированное время.
«Ливерпуль», набрав 29 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Тоттенхэм» (22) располагается на 13-й строчке.
В следующем туре «Ливерпуль» 27 декабря примет «Вулверхэмптон», днем позднее «Тоттенхэм» сыграет в гостях с «Кристал Пэлас».
Томас Франк
Арне Слот
Ришарлисон
83′
Александер Исак
(Флориан Вирц)
56′
Юго Экитике
66′
1
Гульельмо Викарио
23
Педро Порро
24
Джед Спенс
7
Хави Симонс
33′
17
Кристиан Ромеро
66′
90+3′
37
Микки ван де Вен
85′
30
Родриго Бентанкур
90+5′
20
Мохаммед Кудус
58′
22
Бреннан Джонсон
15
Лукас Бергвалль
71′
6
Жоау Пальинья
39
Рандаль Коло Муани
80′
9
Ришарлисон
90+11′
14
Арчи Грэй
71′
28
Вильсон Одобер
1
Алиссон
6
Милош Керкез
8
Доминик Собослаи
83′
10
Алексис Макаллистер
90+7′
5
Ибраима Конате
76′
4
Виргил ван Дейк
38
Райан Гравенберх
17
Кертис Джонс
12
Конор Брэдли
46′
9
Александер Исак
60′
30
Джереми Фримпонг
90′
26
Эндрю Робертсон
7
Флориан Вирц
90′
42
Трей Ньони
22
Юго Экитике
90′
14
Федерико Кьеза
Главный судья
Джон Брукс
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти