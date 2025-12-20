Ричмонд
«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» в матче АПЛ

Дебютный ассист Вирца в АПЛ помог «Ливерпулю» обыграть «Тоттенхэм».

Источник: Reuters

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. «Ливерпуль» одержал победу над «Тоттенхэмом» в матче 17-го тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча в Лондоне завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе «Ливерпуля» мячи забили Александер Исак (56-я минута) и Юго Экитике (66). Флориан Вирц, купленный летом за 125 млн евро, оформил первую результативную передачу в чемпионате Англии.

У «Тоттенхэма» отличился Ришарлисон (83).

В эпизоде со своим голом Исак, купленный летом за 145 млн евро, получил повреждение и покинул поле с помощью медицинского персонала.

Полузащитник «Тоттенхэма» Хави Симонс, купленный летом за 65 млн евро, получил красную карточку на 33-й минуте. Защитник лондонского клуба Кристиан Ромеро также был удален с поля — он получил вторую желтую карточку в компенсированное время.

«Ливерпуль», набрав 29 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Тоттенхэм» (22) располагается на 13-й строчке.

В следующем туре «Ливерпуль» 27 декабря примет «Вулверхэмптон», днем позднее «Тоттенхэм» сыграет в гостях с «Кристал Пэлас».

Тоттенхэм Хотспур
1:2
Первый тайм: 0:0
Ливерпуль
Футбол, Англия, Тур 17
20.12.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Главные тренеры
Томас Франк
Арне Слот
Голы
Тоттенхэм Хотспур
Ришарлисон
83′
Ливерпуль
Александер Исак
(Флориан Вирц)
56′
Юго Экитике
66′
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
1
Гульельмо Викарио
23
Педро Порро
24
Джед Спенс
7
Хави Симонс
33′
17
Кристиан Ромеро
66′
90+3′
37
Микки ван де Вен
85′
30
Родриго Бентанкур
90+5′
20
Мохаммед Кудус
58′
22
Бреннан Джонсон
15
Лукас Бергвалль
71′
6
Жоау Пальинья
39
Рандаль Коло Муани
80′
9
Ришарлисон
90+11′
14
Арчи Грэй
71′
28
Вильсон Одобер
Ливерпуль
1
Алиссон
6
Милош Керкез
8
Доминик Собослаи
83′
10
Алексис Макаллистер
90+7′
5
Ибраима Конате
76′
4
Виргил ван Дейк
38
Райан Гравенберх
17
Кертис Джонс
12
Конор Брэдли
46′
9
Александер Исак
60′
30
Джереми Фримпонг
90′
26
Эндрю Робертсон
7
Флориан Вирц
90′
42
Трей Ньони
22
Юго Экитике
90′
14
Федерико Кьеза
Статистика
Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
Желтые карточки
5
3
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
15
8
Удары в створ
4
4
Угловые
2
6
Фолы
9
7
Офсайды
1
6
Судейская бригада
Главный судья
Джон Брукс
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти