Матараццо назначен на пост главного тренера «Реал Сосьедад»

Матараццо назначен на пост главного тренера «Реал Сосьедад».

Источник: Reuters

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. «Реал Сосьедад» назначил американца Пеллегрино Матараццо на пост главного тренера команды, сообщается на официальном сайте испанского футбольного клуба.

Соглашение со специалистом рассчитано до конца сезона-2026/27.

14 декабря баскский клуб уволил Серхио Франсиско с поста главного тренера. За «Реал Сосьедад» выступает российский полузащитник Арсен Захарян.

Леванте
1:1
Первый тайм: 0:1
Реал Сосьедад
Футбол, Испания, 17-й тур
20.12.2025, 18:15 (МСК UTC+3)
Сьюдад де Валенсия
Главные тренеры
Альваро дель Мораль
Ион Ансотеги
Голы
Леванте
Адриан де ла Фуэнте
90+4′
Реал Сосьедад
Такэфуса Кубо
45+1′
Составы команд
Леванте
13
Мэтью Райан
23
Мануэль Санчес
84′
17
Виктор Гарсия
24
Карлос Альварес
4
Адриан де ла Фуэнте
74′
16
Кервин Арриага
71′
22
Джереми Толян
74′
3
Алан Маттурро
10
Андрес Пабло Мартинес
21′
67′
19
Карлос Эспи
9
Иван Ромеро
73′
82′
20
Ориоль Рей
2
Матиас Морено
74′
26
Карим Тунде
12
Унаи Венседор
53′
82′
18
Икер Лосада
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
6
Ариц Элустондо
17
Серхио Гомес
4
Хон Горротчатеги
51′
31
Хон Мартин
5
Игор Субельдия
37′
14
Такэфуса Кубо
90′
44
Ландер Астиасаран
11
Гонсалу Гедеш
70′
21
Арсен Захарян
10
Микель Ойярсабаль
90′
40
Аркаиц Марьескуррена
24
Лука Сучич
70′
23
Брайс Мендес
28
Пабло Марин
83′
18
Карлос Солер
Статистика
Леванте
Реал Сосьедад
Желтые карточки
6
2
Удары (всего)
13
18
Удары в створ
3
6
Угловые
7
10
Фолы
17
13
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Гильермо Куадра Фернандес
(Испания)
