«Ювентус» обыграл «Рому»

«Ювентус» занимает пятое место в таблице чемпионата Италии с 29 очками после 16 встреч, у команды три победы подряд во всех турнирах. «Рома» (30 очков после 16 матчей) расположилась на четвертом месте, она проиграла после двух побед подряд.