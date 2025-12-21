Ричмонд
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
0
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
4
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Севилья
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
1
:
Байер
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
3
:
Алавес
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
0
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
0
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Вест Хэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Брентфорд
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
0
:
Вердер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
0
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
1
:
Айнтрахт Ф
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
0
:
Хоффенхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
3
:
Фрайбург
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Сельта
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Челси
2
П1
X
П2

«Ювентус» обыграл «Рому»

«Ювентус» победил «Рому» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Италии — 2:1.

Источник: AFP 2023

Счет на 44-й минуте открыл португальский нападающий хозяев Франсишку Консейсау. На 70-й минуте бельгийский форвард Лоис Опенда увеличил преимущество «Ювентуса». На 76-й минуте у гостей забил итальянский полузащитник Томмазо Бальданци.

«Ювентус» занимает пятое место в таблице чемпионата Италии с 29 очками после 16 встреч, у команды три победы подряд во всех турнирах. «Рома» (30 очков после 16 матчей) расположилась на четвертом месте, она проиграла после двух побед подряд.

В следующем матче Серии А «Ювентус» 27 декабря сыграет на выезде с «Пизой». «Рома» 29 декабря примет «Дженоа».

2:1
Первый тайм: 1:0
Футбол, Италия, 16-й тур
20.12.2025, 22:45 (МСК UTC+3)
Алльянц
Главные тренеры
Лучано Спаллетти
Джанпьеро Гасперини
Голы
Ювентус
Франсишку Консейсау
(Андреа Камбьясо)
44′
Лоис Опенда
(Уэстон Маккенни)
70′
Рома
Томмазо Бальданци
75′
Составы команд
16
Микеле Ди Грегорио
15
Пьер Калюлю
6
Ллойд Келли
22
Уэстон Маккенни
86′
5
Мануэль Локателли
19
Кефрен Тюрам
3
Бремер
61′
24
Даниэле Ругани
27
Андреа Камбьясо
89′
18
Филип Костич
20
Лоис Опенда
82′
30
Жонатан Давид
7
Франсишку Консейсау
24′
61′
11
Эдон Жегрова
10
Кенан Йылдыз
89′
21
Фабио Миретти
99
Миле Свилар
23
Джанлука Манчини
2
Девайн Ренч
24
Ян Циолковски
19
Зеки Челик
43
Уэсли Винисиус
4
Брайан Кристанте
84′
17
Ману Коне
65′
21
Пауло Дибала
56′
35
Томмазо Бальданци
18
Матиас Соуле
21′
56′
11
Эван Фергюсон
7
Лоренцо Пеллегрини
53′
31
Леон Бэйли
73′
92
Стефан Эль-Шаарави
Статистика
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
13
14
Удары в створ
9
5
Угловые
2
4
Фолы
14
12
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Симоне Соцца
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти