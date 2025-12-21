«Ювентус» обыграл «Рому»

Счет на 44-й минуте открыл португальский нападающий хозяев Франсишку Консейсау. На 70-й минуте бельгийский форвард Лоис Опенда увеличил преимущество «Ювентуса». На 76-й минуте у гостей забил итальянский полузащитник Томмазо Бальданци.
«Ювентус» занимает пятое место в таблице чемпионата Италии с 29 очками после 16 встреч, у команды три победы подряд во всех турнирах. «Рома» (30 очков после 16 матчей) расположилась на четвертом месте, она проиграла после двух побед подряд.
В следующем матче Серии А «Ювентус» 27 декабря сыграет на выезде с «Пизой». «Рома» 29 декабря примет «Дженоа».
Футбол, Италия, 16-й тур
20.12.2025, 22:45 (МСК UTC+3)
Алльянц
Главные тренеры
Лучано Спаллетти
Джанпьеро Гасперини
Голы
Ювентус
Франсишку Консейсау
(Андреа Камбьясо)
44′
Лоис Опенда
(Уэстон Маккенни)
70′
Рома
Томмазо Бальданци
75′
Составы команд
Ювентус
16
Микеле Ди Грегорио
15
Пьер Калюлю
6
Ллойд Келли
22
Уэстон Маккенни
86′
5
Мануэль Локателли
19
Кефрен Тюрам
3
Бремер
61′
24
Даниэле Ругани
27
Андреа Камбьясо
89′
18
Филип Костич
20
Лоис Опенда
82′
30
Жонатан Давид
7
Франсишку Консейсау
24′
61′
11
Эдон Жегрова
10
Кенан Йылдыз
89′
21
Фабио Миретти
Рома
99
Миле Свилар
23
Джанлука Манчини
2
Девайн Ренч
24
Ян Циолковски
19
Зеки Челик
43
Уэсли Винисиус
4
Брайан Кристанте
84′
17
Ману Коне
65′
21
Пауло Дибала
56′
35
Томмазо Бальданци
18
Матиас Соуле
21′
56′
11
Эван Фергюсон
7
Лоренцо Пеллегрини
53′
31
Леон Бэйли
73′
92
Стефан Эль-Шаарави
Статистика
Ювентус
Рома
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
13
14
Удары в створ
9
5
Угловые
2
4
Фолы
14
12
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Симоне Соцца
(Италия)
