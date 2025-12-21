«ПСЖ» всухую разгромил «Фонтене» и вышел в 1/16 финала Кубка Франции

У гостей сделал дубль Гонсалу Рамуш, по одному голу у Дезире Дуэ и Усмана Дембеле.
Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов, который отыграл четыре последних матча парижан, пропустил игру из-за перелома руки, полученного в финале Межконтинентального кубка ФИФА против «Фламенго» (1:1; пенальти — 2:1), в котором он отразил 4 пенальти в серии 11-метровых. В игре против «Фонтене» на поле вышел резервный голкипер гостей Ренато Марин.
«ПСЖ» узнает соперника по 1/16 финала Кубка Франции по итогам жеребьевки, которая состоится позднее.
