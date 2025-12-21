Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
0
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
4
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Севилья
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
1
:
Байер
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
3
:
Алавес
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
0
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
0
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Вест Хэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Брентфорд
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
0
:
Вердер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
0
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
1
:
Айнтрахт Ф
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
0
:
Хоффенхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
3
:
Фрайбург
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Сельта
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Челси
2
П1
X
П2

«ПСЖ» всухую разгромил «Фонтене» и вышел в 1/16 финала Кубка Франции

«ПСЖ» на выезде разгромил «Фонтене» в матче 1/32 финала Кубка Франции — 4:0.

Источник: AFP 2023

У гостей сделал дубль Гонсалу Рамуш, по одному голу у Дезире Дуэ и Усмана Дембеле.

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов, который отыграл четыре последних матча парижан, пропустил игру из-за перелома руки, полученного в финале Межконтинентального кубка ФИФА против «Фламенго» (1:1; пенальти — 2:1), в котором он отразил 4 пенальти в серии 11-метровых. В игре против «Фонтене» на поле вышел резервный голкипер гостей Ренато Марин.

«ПСЖ» узнает соперника по 1/16 финала Кубка Франции по итогам жеребьевки, которая состоится позднее.

