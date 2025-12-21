«Ливерпуль» догнал «Челси», Мбаппе повторил рекорд Роналду, «Ювентус» прогрессирует со Спаллетти

«Арсенал» в первом тайме не позволил «Эвертону» нанести ни одного удара. Не в створ ворот — вообще. Сами же «канониры» отличились с пенальти, который реализовал не забивавший с 1 ноября Дьекереш. Тогда же швед получил травму, и пока он только набирает оптимальные кондиции. К перерыву в Англии напомнили о двух любопытных моментах. Во-первых, лондонцы не проиграли в АПЛ в 34-х матчах, где они вели в счете по итогам первых 45 минут. Во-вторых, предыдущая осечка в такой ситуации произошла с командой Микеля Артеты в январе 2022 года в гостях у «Эвертона»! Только с тех пор изменилось многое. «Арсенал» и его тренер заматерели, а один гол для красно-белых зачастую синоним победы. «Канониры» пятый раз в истории премьер-лиги встречают католическое Рождество в роли лидера. Парадокс заключается в том, что в четырех предыдущих случаях они так и не стали чемпионами: трижды финишировали вторыми и один раз — третьими.