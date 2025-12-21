«Ливерпуль» догнал «Челси», Мбаппе повторил рекорд Роналду, «Ювентус» прогрессирует со Спаллетти

Англия: «Арсенал» остался первым
«Челси», проигравший три предыдущих матча на «Сент-Джеймс Парк», провалил первый тайм. Синих словно шокировал быстрый гол, который организовал Гордон. Лидер «Ньюкасла» сам начал атаку отбором в центре поля, после чего примчался замыкать прострел к дальней штанге, а на добивании отличился Вольтемаде. Немец еще до перерыва сполна реабилитировался за автогол в дерби с «Сандерлендом» и оформил дубль, вылетев на подачу Гордона. Причем в интервале между двумя взятиями ворот Энтони мог забить сам, проигнорировав корчившегося от боли на газоне Гюсто. Возможный скандал отменил вытащивший мяч из-под перекладины Санчес.
«Челси» был безнадежен, но преобразился во втором тайме, а реанимировал гостей отлично исполнивший штрафной Рис Джеймс. Хотя, не умаляя качество удара, можно сказать, что не лучшую позицию занял Рамсдейл. Потом вратарь выручил, когда на удар вывели Педру Нету, но лондонцев было уже невозможно остановить. Гол Жоау Педру — чистый кураж. Он подстроился под вынос Санчеса на фланге в центре поля и умчался к воротам, пробросив мяч головой мимо неловко сыгравшего Тшау. Кипер «Челси» лидирует в АПЛ среди вратарей по созданным моментам (5), но только сейчас заработал первый ассистентский балл. Этого хватило для волевой ничьей, которая никого не порадовала. «Ньюкасл» остался во второй половине таблицы, а синие рискуют выпасть из топ-4.
«Манчестер Сити» в режиме лайв возглавил таблицу, уверенно разобравшись с «Вест Хэмом». Уже в дебюте Фоден вывел на удар Холанна, и хотя вратарь с атакой справился, мяч снова отскочил к не упустившему свой шанс норвежцу. Эрлинг уже в десятый раз в нынешнем чемпионате открыл счет. Данные цифры минимум вдвое превышают показатели любого другого игрока АПЛ, так что танец робота в исполнении форварда пришелся как нельзя кстати.
Потом отлично сыграл в отборе Шерки, и получивший от него мяч Холанн заработал результативный балл за пас Рейндерсу. «Молотобойцы», конечно, пытались изменить игру, но у них опустились руки, когда уже во втором тайме мяч после нескольких рикошетов прилетел на ногу Холанну. А если бы снайпер вскоре не промахнулся мимо дальнего угла, то побил бы рекорд результативности в период до католического Рождества. Однако установленное в 1993 году достижение Энди Коула устояло. Эрлинг — его соавтор наряду с Кевином Филлипсом и Луисом Суаресом.
После получаса равной в целом игры «Тоттенхэм» остался вдесятером. Получив подсказку ВАР и сходив к монитору, арбитр удалил Симонса, который в центре поля совершил фол по неосторожности и попал шипами в ногу партнеру по голландской сборной ван Дейку. Разыгрывать же лишнего Арне Слот решил, внеся коррективы в перерыве. Вместо защитника Брэдли на поле появился второй центральный нападающий Исак, а на правый фланг обороны в очередной раз опустился Собослаи.
Ставка сработала, когда после неудачного выноса Ромеро свой первый результативный пас в АПЛ исполнил Вирц. Однако в момент голевого удара Исака под шведа подкатился ван де Вен, и снова забивший любимому сопернику форвард (7 голов «шпорам») покинул поле, опираясь на плечи медиков. «Ливерпулю» — уже вынужденно — снова пришлось перестраиваться, так как в игру экстренно вступил Фримпонг. При этом Собослаи остался на своем новом месте, а не игравший из-за травмы с конца октября голландец, как периодически случается в сборной, получил роль вингера. И возвращение вышло ярким — с подачей на удвоившего счет Экитике. Для француза это пятый гол в трех последних турах.
Однако даже счет 2:0 и перевес в одного игрока не гарантировали гостям легкой жизни. И если после атаки Коло Муани и рикошета мяч попал в перекладину, то чуть позже серия отскоков оказалась в пользу Ришарлисона. Он едва не оформил дубль, но помешал в последний момент подставивший ногу Конате. Полноценный же финальный штурм «Тоттенхэму» не дал организовать Ромеро, который к двум результативным ошибкам приплюсовал удаление за вторую желтую карточку. Жизнь «Ливерпуля» со скрипом, но налаживается: мерсисайдцы с учетом всех турниров выиграли третий раз подряд и сравнялись по очкам с сохранившим четвертое место «Челси».
«Арсенал» в первом тайме не позволил «Эвертону» нанести ни одного удара. Не в створ ворот — вообще. Сами же «канониры» отличились с пенальти, который реализовал не забивавший с 1 ноября Дьекереш. Тогда же швед получил травму, и пока он только набирает оптимальные кондиции. К перерыву в Англии напомнили о двух любопытных моментах. Во-первых, лондонцы не проиграли в АПЛ в 34-х матчах, где они вели в счете по итогам первых 45 минут. Во-вторых, предыдущая осечка в такой ситуации произошла с командой Микеля Артеты в январе 2022 года в гостях у «Эвертона»! Только с тех пор изменилось многое. «Арсенал» и его тренер заматерели, а один гол для красно-белых зачастую синоним победы. «Канониры» пятый раз в истории премьер-лиги встречают католическое Рождество в роли лидера. Парадокс заключается в том, что в четырех предыдущих случаях они так и не стали чемпионами: трижды финишировали вторыми и один раз — третьими.
Испания: у Захаряна будет новый тренер
В первом матче под началом Иона Ансотеги «Реал Сосьедад» обыграл в Кубке Испании «Эльденсе» (2:1), а вышедший в стартовом составе Арсен Захарян провел на поле 66 минут. Несколько дней спустя российский полузащитник начал игру на скамейке запасных, и его команда завершила первый тайм в свою пользу. Баски в добавленное арбитром время провели столь стремительную встречную атаку, что после подачи Гонсалу Гедеша у малыша Кубо появилась возможность впервые забить в Ла Лиге головой. Захарян же появился на поле на 70-й минуте. В обновленном составе гости имели несколько возможностей увеличить счет, но, не использовав их, глупейшим образом упустили первую за четыре тура победу. Ансотеги перехитрил сам себя, в концовке вместо Ойярсабаля и Кубо выпустив двух игроков из второй команды. В итоге один из них — Мариэскуррена — «привез» роковой пенальти. Теперь исправлять ситуацию будет назначенный вечером на пост главного тренера итальянец Пеллегрино Матораццо, ранее работавший с «Нюрнбергом», «Хоффенхаймом» и «Штутгартом».
«Севилья», в активе которой в текущем чемпионате есть разгром «Барселоны» (4:1), продемонстрировала готовность к смелому футболу и на «Сантьяго Бернабеу». Не скажешь даже, что выглядело опаснее — выпад Франа Гарсии и удар Мбаппе с острого угла, или момент, упущенный Исаком Ромеро. Забил же в итоге Беллингем, головой замкнувший подачу со штрафного в исполнении Родриго. Бразилец снова играл ярко, и надо признать: он убедил Хаби Алонсо в своей важности, вернув прежние позиции.
Причем если поначалу новый тренер чередовал его с Винисиусом Жуниором, то сейчас Родриго вернулся на правый фланг. Все, как при Карло Анчелотти, хотя нужно напомнить, что профильным для форварда является левое крыло атаки. Туда он ушел в концовке (после замены Вини) и заработал пенальти, который не только закрыл вопрос с исходом игры, но и позволил Мбаппе повторить клубный рекорд Криштиану Роналду по числу голов за календарный год.
У Килиана хватало шансов забить с игры, но удалось достичь цели только с 11-метровой отметки. Это был его 59-й гол, и на рекордный удар оставалось еще несколько минут. Исторический момент мог состояться, но ВАР дважды лишал «Реал» права на пенальти. В первом случае фола на Беллингеме не было, а во втором нарушение случилось за пределами штрафной. Оставалась надежда на стандарт, однако мяч прошел выше цели. Роналду остался непревзойденным. В таблице же Мадрид в одном очке от играющей в воскресенье «Барсы».
Италия: преображение «Старой синьоры»
Даже в отсутствие четырех команд из топ-6, которые на неделе проводили полуфиналы Суперкубка Италии, в Серии А состоялся матч с приставкой топ. Игра в Турине получалась очень напряженной, а единственный в первом тайме гол организовали главные таланты «Ювентуса». Кенан Йылдыз справа покатил мяч в штрафную между двумя защитниками, Камбьязо продолжил комбинацию элегантным касанием, а забил Франсишку Консейсау.
Вторая же половина началась с мощного отрезка в исполнении бьянконери. Рядом со штангой с острого угла пустил мяч Йылдыз, не смог забить пяткой Консейсау, сложнейший удар из-за штрафной парировал Свилар… «Рома» выстояла с большим трудом, но второго гола все-таки не избежала. Голкипер гостей сотворил маленькое чудо, среагировав на атаку Маккенни со «второго этажа», но мяч отскочил к американцу, а тот выкатил его на пустые ворота наконец-то забившему первый гол в итальянском чемпионате Опенда.
Недовольный происходившим на поле Джан Пьеро Гасперини решился на обратную замену, всего через 20 минут убрав с поля Бэйли. Но, может, это и встряхнуло гостей? Как бы там ни было, они сократили отставание в атаке, которая началась с отбора Уэсли, а завершилась успешным добиванием Бальданци. Только большего «Юве» не позволил. Команда Лучано Спаллетти уже пятая и отстает от поверженного соперника всего на одно очко. С новым штабом у туринцев с учетом всех турниров шесть побед в семи последних матчах, что на один выигрыш больше, чем набралось за предыдущие 16 игр.
Германия: «Байер» уже третий
Главная игра тура выросла в цене после того, как претендующие на место в топ-4 «Хоффенхайм», «Штутгарт» и «Айнтрахт» завершили свои матчи вничью. «Лейпциг» повел в счете, когда Шлагер после вброса аута Баумгартнером прошел вдоль линии штрафной и ювелирно уложил мяч впритирку со штангой. В ответ Террье неотразимо пробил под перекладину с подачи Артура, а перед перерывом круто сыграл Шик. Прежде чем поразить цель, чех поймал на финт прокатившегося мимо по газону защитника.
За десять неполных минут 1:0 превратились в 1:2, а могло быть и 1:3, если бы Гулачи не спас после выхода к воротам Теллы. Вторую же половину «Байер» провел очень прагматично. Подопечные Каспера Юльманна словно дали сопернику выпустить пар, после чего добили его третьим голом. Его автором стал 18-летний Калбрет, который еще две недели назад забивал в юношеской Лиге УЕФА, а в субботу получил свои первые минуты в главной команде. Леверкузенцы теперь третьи, тогда как «Лейпциг», победивший до этого во всех семи домашних матчах, упал со второго места на четвертое.
Франция: дебют в воротах «ПСЖ»
20 дек 23:00 Фонтене — ПСЖ 0:4
Травма Матвея Сафонова, которую голкипер сборной России получил по ходу невероятной серии пенальти в финале Межконтинентального кубка, казалось, приведет к возвращению в ворота «ПСЖ» Шевалье. Тем более ему нужна игровая практика. Однако в гостях у клуба из пятого дивизиона Луис Энрике сделал ставку на Марина. Так 19-летний итальянец стал самым юным голкипером парижского клуба с 1982 года. Дебютант сохранил свои ворота на замке, а результат обеспечили звезды. Причем особенным оказался самый банальный гол — после реализованного Дембеле пенальти. Для обладателя «Золотого мяча» это 45-е взятие ворот под началом Луиса Энрике, и теперь он самый результативный игрок данного периода. Это звание наконец-то удалось забрать у Мбаппе, который уехал в Испанию полтора года назад.
Статистика дня
2 очка после 17 туров — худший результат в истории английского футбола. «Вулверхэмптон» повторил график «Шеффилд Юнайтед» в АПЛ в 2020 году и показатели «Ньюпорт Каунти» в четвертом дивизионе (1970). Кроме того «волки» стали четвертой — после «Сандерленда», «Астон Виллы» и «Норвича» — командой, которая потерпела в премьер-лиге 10 поражений подряд.
4 желтых карточки получил главный тренер «Челси» Энцо Мареска, который является самым недисциплинированным специалистом в АПЛ.
5 туров составляет голевая серия Калверта-Льюина. Таких отрезков в АПЛ у игроков «Лидса» не было со времен зажигавшего в 2003-м Марка Видуки.
14 матчей провел в турецкой Суперлиге «Фенербахче» с момента назначения Доменико Тедеско, не потерпев ни одного поражения (+9=5).
19 матчей и 17 побед над «Вест Хэмом» — максимальные показатели Хосепа Гвардиолы против одной команды АПЛ.
20 мячей забил в 2025 году за «Штутгарт» и «Ньюкасл» Вольтемаде, который стал самым результативным немцем в лигах топ-5.
20 лет и 308 дней — возраст форварда «Вольфсбурга» Пейчиновича, который стал самым молодым немцем с хет-триком в Бундеслиги после «трюка со шляпой» в исполнении Томаса Мюллера в 2010 году (20 лет и 230 дней).
70 мячей забил в Бундеслиге установивший клубный рекорд полузащитник «Фрайбурга» Грифо. Итальянец превзошел достижение Нильса Петерсена.
104 гола забил в АПЛ Холанн, который обошел Криштиану Роналду и сравнялся с Дидье Дрогба. При этом Эрлинг провел на 122 игры меньше португальца и на 140 — ивуарийца.