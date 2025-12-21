Мбаппе назвал Криштиану Роналду своим другом и кумиром

«Это невероятно, в мой первый год в “Реале” я смог сделать то, что сделал Криштиану. Он мой кумир и лучший игрок в истории этого клуба. Мое празднование в его честь. Хочу выразить свою признательность, потому что он всегда был добр ко мне, помог адаптироваться здесь, и теперь я помогаю “Реалу” выигрывать матчи своими голами. Хочу разделить свою радость с ним. У меня очень хорошие отношения с Криштиану, он мой друг, и я желаю ему и всем болельщикам “Реала” счастливого Рождества и Нового года», — сказал Мбаппе в ролике, опубликованном в Instagram*.