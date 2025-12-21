Ренато Марин стал самым молодым вратарем, сыгравшим за «ПСЖ» в XXI веке

Марин сыграл на ноль в матче 1/32 финала Кубка Франции против «Ванде Фонтене Фут» из пятого по силе дивизиона страны. Встреча завершилась крупной победой парижан (4:0).
Как сообщает статистический аккаунт ParisSG INFOS в соцсети, Ренато в возрасте 19 лет и 5 месяцев стал самым молодым вратарем, сыгравшим за «ПСЖ» в официальном матче с апреля 1992 года, когда голкипер Ришар Дютрюэль вышел на поле в футболке парижан в возрасте 19 лет и 4 месяцев.
Напомним, российский вратарь Матвей Сафонов не был заявлен за «ПСЖ» на эту встречу, так как получил перелом руки в победном финале Межконтинентального кубка против «Фламенго», где отбил четыре подряд пенальти (1:1, 2:1).