Футболист «Барселоны» порвал «кресты» на тренировке

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Датский футболист испанской «Барселоны» Андреас Кристенсен получил частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена, сообщается в аккаунте клуба в соцсети Х.
Отмечается, что повреждение было получено на тренировке в субботу в результате неудачного скручивания колена. По информации СМИ, 29-летний защитник пропустит минимум четыре месяца.
Кристенсен выступает за «Барселону» с лета 2022 года. В составе испанского клуба он дважды стал чемпионом Испании, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны. В текущем сезоне защитник провел 17 матчей и забил один гол.