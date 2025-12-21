Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Жирона
0
:
Атлетико
1
Все коэффициенты
П1
13.00
X
5.00
П2
1.30
Футбол. Италия
17:00
Сассуоло
:
Торино
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.16
П2
3.35
Футбол. Германия
17:30
Майнц
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.35
П2
4.00
Футбол. Испания
18:15
Вильярреал
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
4.00
X
4.65
П2
1.84
Футбол. Англия
19:30
Астон Вилла
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.80
П2
3.38
Футбол. Германия
19:30
Хайденхайм
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
18.00
X
10.25
П2
1.15
Футбол. Италия
20:00
Фиорентина
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
2.24
X
3.35
П2
3.85
Футбол. Испания
20:30
Эльче
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.16
П2
3.25
Футбол. Италия
22:45
Дженоа
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
4.06
X
3.52
П2
2.20
Футбол. Испания
23:00
Бетис
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.65
П2
5.51
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
2
:
Пиза
2
П1
X
П2

Футболист «Барселоны» порвал «кресты» на тренировке

Игрок «Барселоны» Кристенсен получил разрыв крестообразной связки на тренировке.

Источник: ФК "Барселона"

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Датский футболист испанской «Барселоны» Андреас Кристенсен получил частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена, сообщается в аккаунте клуба в соцсети Х.

Отмечается, что повреждение было получено на тренировке в субботу в результате неудачного скручивания колена. По информации СМИ, 29-летний защитник пропустит минимум четыре месяца.

Кристенсен выступает за «Барселону» с лета 2022 года. В составе испанского клуба он дважды стал чемпионом Испании, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны. В текущем сезоне защитник провел 17 матчей и забил один гол.