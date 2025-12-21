«Атлетико» разгромил «Жирону» и вошел в тройку лидеров в Ла Лиге

В составе мадридской команды голами отметились Коке (13-я минута), Конор Галлахер (38-я) и Антуан Гризманн (92-я).
«Атлетико» набрал 37 очков и поднялся в таблице Ла Лиги на 3-е место, опередив «Вильярреал», у которого 35 баллов после 15 матчей. Выше располагаются только «Реал» (42) и «Барселона» (43). «Жирона» с 15 очками осталась на 18-й позиции.
В следующем туре «Атлетико» 4 января на выезде сыграет с «Реалом Сосьедад», а «Жирона» в гостях встретится с «Мальоркой».
Футбол, Испания, 17-й тур
21.12.2025, 16:00 (МСК UTC+3)
Монтиливи, 12363 зрителя
Главные тренеры
Мичел
Диего Симеоне
Голы
Атлетико
Коке
13′
Конор Галлахер
(Хулиан Альварес)
38′
Антуан Гризманн
(Джакомо Распадори)
90+2′
Составы команд
Жирона
13
Пауло Гассанига
24
Алекс Морено
20
Аксель Витсель
19
Владислав Ванат
12
Витор Рейс
17
Дэйли Блинд
16
Алехандро Франсес
61′
2
Уго Ринкон
15
Виктор Цыганков
71′
11
Тома Лемар
84′
3
Хоэль Рока
46′
10
Ясер Асприлья
4
Арнау Мартинес
57′
61′
21
Брайан Хиль
23
Иван Мартин
71′
22
Джон Солис
Атлетико
13
Ян Облак
3
Маттео Руджери
20
Джулиано Симеоне
18
Марк Пубиль
17
Давид Ганцко
8
Пабло Барриос
6
Коке
14
Маркос Льоренте
78′
7
Антуан Гризманн
23
Николас Гонсалес
28′
4
Конор Галлахер
77′
24
Робен Ле Норман
19
Хулиан Альварес
77′
11
Тьяго Альмада
9
Александр Серлот
83′
22
Джакомо Распадори
Статистика
Жирона
Атлетико
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
9
14
Удары в створ
2
6
Угловые
3
4
Фолы
7
14
Офсайды
4
3
Судейская бригада
Главный судья
Хуан Гузман
(США)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти