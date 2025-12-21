Тренер сезона в Бундеслиге принял решение по работе в Казахстане

Действующий контракт 56-летнего украинского специалиста с луганской командой остаётся в силе, и он продолжит работу в Украине, сообщает Sport.ua.
Отпуск и подготовка к сборам
Сейчас Скрипник находится в отпуске в Германии и присоединится к «Заре» на предсезонных сборах в Турции 14 января. На следующий день он проведёт первую тренировку команды в новом году.
Текущая ситуация в чемпионате
После 16 матчей луганская «Заря» занимает восьмое место в чемпионате Украины с 23 очками, отставая от лидирующего ЛНЗ на 12 баллов.
Опыт и достижения
Виктор Скрипник ранее руководил такими клубами, как «Вердер», «Рига», «Ворскла» и «Металлист 1925». В сезоне 2014/15 он был признан тренером сезона в Бундеслиге по версии Transfermarkt.
В качестве игрока, всё с тем же «Вердером», Скрипник становился чемпионом Германии (2004).