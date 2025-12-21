Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
перерыв
Вильярреал
0
:
Барселона
1
Все коэффициенты
П1
23.00
X
9.50
П2
1.11
Футбол. Германия
2-й тайм
Майнц
0
:
Санкт-Паули
0
Все коэффициенты
П1
10.00
X
1.12
П2
16.50
Футбол. Англия
19:30
Астон Вилла
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.75
П2
3.50
Футбол. Германия
19:30
Хайденхайм
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
18.00
X
10.25
П2
1.16
Футбол. Италия
20:00
Фиорентина
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
2.24
X
3.35
П2
3.90
Футбол. Испания
20:30
Эльче
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.16
П2
3.25
Футбол. Италия
22:45
Дженоа
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
4.06
X
3.52
П2
2.20
Футбол. Испания
23:00
Бетис
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.65
П2
5.51
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Торино
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
0
:
Атлетико
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
2
:
Пиза
2
П1
X
П2

Тренер сезона в Бундеслиге принял решение по работе в Казахстане

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник принял решение по работе в казахстанском клубе — «Актобе», передают Vesti.kz.

Источник: Depositphotos

Действующий контракт 56-летнего украинского специалиста с луганской командой остаётся в силе, и он продолжит работу в Украине, сообщает Sport.ua.

Отпуск и подготовка к сборам

Сейчас Скрипник находится в отпуске в Германии и присоединится к «Заре» на предсезонных сборах в Турции 14 января. На следующий день он проведёт первую тренировку команды в новом году.

Текущая ситуация в чемпионате

После 16 матчей луганская «Заря» занимает восьмое место в чемпионате Украины с 23 очками, отставая от лидирующего ЛНЗ на 12 баллов.

Опыт и достижения

Виктор Скрипник ранее руководил такими клубами, как «Вердер», «Рига», «Ворскла» и «Металлист 1925». В сезоне 2014/15 он был признан тренером сезона в Бундеслиге по версии Transfermarkt.

В качестве игрока, всё с тем же «Вердером», Скрипник становился чемпионом Германии (2004).