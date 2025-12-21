Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
22:45
Дженоа
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
3.84
X
3.28
П2
2.08
Футбол. Испания
23:00
Бетис
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.65
П2
5.70
Футбол. Испания
завершен
Эльче
4
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
5
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
2
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
Бавария
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
0
:
Барселона
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
0
:
Санкт-Паули
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Торино
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
0
:
Атлетико
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
2
:
Пиза
2
П1
X
П2

«Бавария» на выезде разгромила «Хайденхайм»

«Бавария» на выезде победила «Хайденхайм» в матче 15-го тура чемпионата Германии — 4:0.

Источник: Спорт-Экспресс

На 15-й минуте счет открыл Йосип Станишич. На 32-й минуте Майкл Олисе увеличил преимущество мюнхенцев, а на 86-й Луис Диас с передачи Станишича довел счет до разгромного. В добавленное время Гарри Кейн забил четвертый гол гостей.

«Бавария» в этом сезоне не проиграла ни одного матча в Бундеслиге и продолжает возглавлять турнирную таблицу с 41 очком. «Хайденхайм» с 11 баллами располагается на предпоследнем, 17-м месте.

В следующем туре баварцы 11 января примут «Вольфсбург», а «Хайденхайм» днем ранее дома сыграет против «Кельна».

Хайденхайм
0:4
Первый тайм: 0:2
Бавария
Футбол, Германия, 15-й тур
21.12.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Voith-Arena
Главные тренеры
Франк Шмидт
Венсан Компани
Голы
Бавария
Йосип Станишич
(Джонатан Та)
15′
Майкл Олисе
(Хироки Ито)
32′
Луис Диас
(Йосип Станишич)
86′
Гарри Кейн
(Серж Гнабри)
90+2′
Составы команд
Хайденхайм
41
Диант Рамай
5
Бенедикт Гимбер
6
Патрик Майнка
23
Омар Траоре
19
Йонас Ференбах
30
Никлас Дорш
2
Марнон Буш
66′
16
Юлиан Нихюс
18
Марвин Пирингер
66′
29
Миккель Кауфманн
3
Ян Шеппнер
66′
31
Сирлорд Конте
20
Лука Кербер
46′
22
Арийон Ибрагимович
17
Матиас Хонзак
46′
9
Штефан Шиммер
Бавария
40
Йонас Урбиг
44
Йосип Станишич
14
Луис Диас
9
Гарри Кейн
4
Джонатан Та
8
Леон Горецка
21
Хироки Ито
73′
19
Альфонсо Дэйвис
17
Майкл Олисе
90′
30
Кассиано Киала
42
Леннарт Карл
63′
7
Серж Гнабри
2
Дайот Упамекано
90′
36
Уисдом Майк
22
Рафаэл Геррейру
72′
47
Давид Сантуш Дайбер
Статистика
Хайденхайм
Бавария
Удары (всего)
8
23
Удары в створ
1
11
Угловые
0
6
Фолы
8
6
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Флориан Бадштюбнер
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти