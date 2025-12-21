«Бавария» на выезде разгромила «Хайденхайм»

На 15-й минуте счет открыл Йосип Станишич. На 32-й минуте Майкл Олисе увеличил преимущество мюнхенцев, а на 86-й Луис Диас с передачи Станишича довел счет до разгромного. В добавленное время Гарри Кейн забил четвертый гол гостей.
«Бавария» в этом сезоне не проиграла ни одного матча в Бундеслиге и продолжает возглавлять турнирную таблицу с 41 очком. «Хайденхайм» с 11 баллами располагается на предпоследнем, 17-м месте.
В следующем туре баварцы 11 января примут «Вольфсбург», а «Хайденхайм» днем ранее дома сыграет против «Кельна».
Футбол, Германия, 15-й тур
21.12.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Voith-Arena
Главные тренеры
Франк Шмидт
Венсан Компани
Голы
Бавария
Йосип Станишич
(Джонатан Та)
15′
Майкл Олисе
(Хироки Ито)
32′
Луис Диас
(Йосип Станишич)
86′
Гарри Кейн
(Серж Гнабри)
90+2′
Составы команд
Хайденхайм
41
Диант Рамай
5
Бенедикт Гимбер
6
Патрик Майнка
23
Омар Траоре
19
Йонас Ференбах
30
Никлас Дорш
2
Марнон Буш
66′
16
Юлиан Нихюс
18
Марвин Пирингер
66′
29
Миккель Кауфманн
3
Ян Шеппнер
66′
31
Сирлорд Конте
20
Лука Кербер
46′
22
Арийон Ибрагимович
17
Матиас Хонзак
46′
9
Штефан Шиммер
Бавария
40
Йонас Урбиг
44
Йосип Станишич
14
Луис Диас
9
Гарри Кейн
4
Джонатан Та
8
Леон Горецка
21
Хироки Ито
73′
19
Альфонсо Дэйвис
17
Майкл Олисе
90′
30
Кассиано Киала
42
Леннарт Карл
63′
7
Серж Гнабри
2
Дайот Упамекано
90′
36
Уисдом Майк
22
Рафаэл Геррейру
72′
47
Давид Сантуш Дайбер
Статистика
Хайденхайм
Бавария
Удары (всего)
8
23
Удары в створ
1
11
Угловые
0
6
Фолы
8
6
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Флориан Бадштюбнер
(Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти