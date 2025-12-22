Ямаль забил и потроллил фанатов, «Монако» идет дальше в Кубке Франции, «Астон Вилла» — в чемпионской гонке после победы над «МЮ»

Англия: бенефис Роджерса
Рубену Амориму в Бирмингеме пришлось перекраивать состав «МЮ» из-за дисквалификации Каземиро, травмы Де Лигта, а также отъезда на Кубок Африки Мбемо, Мазрауи и Диалло. Это открыло путь в старт тяжело адаптирующемуся в АПЛ Шешко, и как раз после паса словенца быстрый гол едва не забил чуть-чуть не докрутивший мяч в угол Матеус Кунья. Однако бодрый старт не гарантировал такого же продолжения. Напротив, первый тайм катился к нулевой ничьей, и тут крутой номер исполнил Роджерс. Укротив на фланге длинный пас Макгинна, он начал смещение в центр и так закрутил мяч в дальний угол, что Ламменс беспомощно застыл на месте.
«Астон Вилле» оставалось просто доиграть до перерыва, однако Кэш на фланге неожиданно дрогнул под прессингом Доргу, и Матеус Кунья классно пробил с довольно острого угла. За три неполные минуты зрители увидели больше, чем за предыдущие 45, а «МЮ» в который уже раз показал, насколько же изменилась команда в сравнении с прошлым сезоном в плане психологической устойчивости. Однако уже во втором тайме, на который не вышел Бруну Фернандеш, Йоро снова не справился с Роджерсом, и тот в воскресенье стал самым молодым футболистом АПЛ, забившим два десятка мячей (23 года и 148 дней).
Вне всякого сомнения, Морган — самая яркая звезда в команде Унаи Эмери. До Роджерса дублями в двух турах подряд игроки «Виллы» не отмечались с 1998 года (когда в трех матчах отличился Дион Даблин). А воскресные удары — это еще и крутое исполнение. То, чего не хватило Кунье, который в районе линии площади ворот бил головой с подачи Доргу и не попал в створ. «Красные дьяволы» упустили шанс догнать по очкам «Челси» и «Ливерпуль», тогда как закрепившаяся на третьей строчке «Вилла» оторвалась от этой парочки на шесть очков. До «Арсенала» — три балла.
Испания: Симеоне — король замен
«Атлетико» в дебюте методично загружал штрафную хозяев многочисленными навесами в расчете на мощь Серлота, и это принесло успех. Правда, не персонально норвежцу, а капитану мадридцев Коке, который подкараулил вылетевший из штрафной мяч и по уходящей траектории отправил его в верхний угол. Ветеран отличился во втором туре подряд и довел число своих голов в красно-белой футболке до 50 (в 708 матчах). Ранее данной отметки за всю историю клуба достигли только пять полузащитников, включая легендарного Луиса Арагонеса.
В целом же легко команде Диего Симеоне не было. При счете 1:0 после стандарта невероятный сейв совершил Облак, которого с нескольких метров пытался пробить бывший одноклубник Витсель. Потом пришлось менять получившего травму Нико Гонсалеса. Но как раз вышедший вместо аргентинца Галлахер удвоил перевес гостей. Точнее, после его не самого опасного удара мяч в собственные ворота неловко срезал поймавший вратаря на противоходе Виктор Рейс. Ну, а Гризманну, который в этот раз выступил в роли джокера, хватило нескольких отведенных ему минут. Теперь «Атлетико» лидирует в чемпионате по числу голов вышедших на замену футболистов (9).
Воскресный матч стал идеальным тестом для «Вильярреала», который удивительным образом сочетает успешные выступления в Ла лиге с провалами на других фронтах. Тем более как раз в преддверии встречи с «Барселоной» «подводники» сохранили лишь математические шансы на попадание в стыки ЛЧ (1 очко в шести турах) и с треском вылетели из Кубка Испании после встречи с лидирующим в Сегунде «Расингом». Но стоило вернуться к чемпионату, и команда Марселино Тораля выглядела не хуже, а временами лучше лидера.
Только, на беду хозяев, вдохновение посетило Рафинью, чье отсутствие в команде года ФИФА Ханси Флик накануне назвал глупой шуткой. Бразилец начал с того, что заставил Комесанью сфолить в штрафной и сам реализовал пенальти, отличившись в третьем матче подряд. Потом красивейший удар Рафиньи (Луиз Жуниор провожал мяч взглядом) завершился попаданием в каркас ворот. В свою очередь Бьюкинену и Айосе Пересу чуть-чуть не хватило точности в завершении, офсайд в начальной стадии атаки спас Кунде от автогола, а Бальде после грубой ошибки спас остановивший удар в упор Жоан Гарсия. Наконец, арбитр оценил красной карточкой действия Ренату Вейги, в центре поля сзади подкатившегося под Ямаля.
Ламин буквально «умирал», но после оказания помощи резво включился в игру, и теперь каждый его контакт с мячом трибуны встречали оглушительным свистом. Что ж, десятый номер ответил на это голом и отпраздновал его у сектора с гостевыми фанатами, сымитировав свист. В противоположных же воротах был непробиваем Жоан Гарсия. Кипер «Барсы» собрал приличную коллекцию спасений, в числе прочего не дав забить вырвавшемуся на ударную позицию Микаутадзе и остановив пару ударов в упор. Надежность вратаря — одно из слагаемых зимнего чемпионства «Барсы». С таким промежуточным результатом, которого каталонцы добились в 27-й раз, они взяли титул в 13 из последних 16 турниров.
Германия: дежурный разгром
Едва не проиграв в прошлом туре занимающему последнее место «Майнцу», «Бавария» сделала выводы перед визитом в гости к другой команде из зоны вылета. В первом тайме мюнхенцы забили «Хайденхайму» два трудовых гола. При подаче углового Та из района дальней штанги головой переправил мяч другому защитнику — Станишичу. А вторая результативная атака началась с диагонали Карла на Кейна. Удар Харри пришелся в защитника, но на отскоке преуспел Ито, который ассистировал Олисе.
При этом нельзя сказать, что все у команды Венсана Компани было идеально. Напротив, соперник с 17-го места по ходу второго тайма создал достаточно моментов, чтобы не только сократить счет, а даже отыграться. Чемпиона поочередно спасли перекладина, неточность игрока «Хайденхайма» и остановивший опасный удар Урбиг. Все это в том числе и уровень мастерства, которого не хватило хозяевам, но в избытке было у «Баварии». В концовке она довела счет до крупного после мягкой подачи Станишича на голову отбывшему дисквалификации в ЛЧ и Бундеслиге и соскучившемуся по футболу Луису Диасу. А десертом стал 30-й в сезоне гол Кейна.
Франция: теннисный разгром
Кубок Франции. 1/32 финала
Осер — Монако 1:2
Большинство команд из верхней части таблицы Лиги 1 в 1/32 финала Кубка Франции изучало географию страны благодаря встречам с представителями низших дивизионов. «Монако» же получил самого статусного оппонента и должен был решать судьбу игры к середине первого тайма. Однако поразить ворота на этом отрезке смог только целый месяц не забивавший Бирет, тогда как ассистировавший ему Аклиуш загубил два верных момента, включая выход один на один. И он же допустил ошибку при переходе в атаку, после которой «Осер» наконец-то провел толковый выпад, а поскользнувшийся Головин, пытаясь исправить ситуацию, попал сопернику по ноге. После пенальти и ответного гола игра выровнялась, но все же фаворит оформил проход в следующий раунд. Уже после замены отыгравшего 65 минут Головина снова отличился Бирет. Ассистировал же ему Кулибали, претендующий на звание открытия сезона. Причем он вышел на замену уже в первом тайме, когда Минамино в центре поля сам нарушил правила, но при этом получил травму и покинул поле на носилках.
Бур-ан-Бресс-Перонна — Марсель 0:6
В свою очередь «Марсель» выиграл свой матч с теннисным счетом. Это самая крупная победа провансальцев с 2018 года. Редкий случай — шесть мячей забили шесть разных футболистов. Отметить же персонально нужно первый успех в главной команде 18-летнего Ммади, а также результативный удар Гринвуда. Его 26 голов за календарный год — второй результат в истории клуба. Англичанин превзошел показатели Жиньяка (25 в 2014-м) и не угнался только за Товеном, который в 2018-м отличился ровно 30 раз.
Статистика дня
1-ю победу в Серии А одержала в 16-м туре «Фиорентина», которая разгромила «Удинезе» (5:1).
1-й с 1999 года командой, которая в течение месяца обыграла в чемпионате Шотландии «Селтик» и «Рейнджерс», стал «Хартс». Клуб из Эдинбурга лидирует в турнире с шестиочковым отрывом, но у «Селтика» есть игра в запасе.
1-ю с 29 октября победу одержала «Ницца». «Орлята» прервали серию из девяти проигранных матчей во всех турнирах.
5 мячей в гостевых матчах «Нант» не забивал более одиннадцати лет.
6 (4+2) результативных баллов с начала ноября в активе полузащитника «Торино» Влашича. За этот период в Серии А аналогичные показатели только у форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.
14 выездных побед «ПСВ» — рекордная серия в истории голландского чемпионата.
15 мячей с учетом всех турниров забил в этом сезоне нападающий «Марселя» Гринвуд. Это четвертый результат в лигах топ-5 после Кейна (30), Мбаппе (29) и Холанна (25).
500 матчей в лигах топ-5 провел нападающий «Барселоны» Левандовски.
Автор: Андрей Кузичев