Ямаль забил и потроллил фанатов, «Монако» идет дальше в Кубке Франции, «Астон Вилла» — в чемпионской гонке после победы над «МЮ»

Большинство команд из верхней части таблицы Лиги 1 в 1/32 финала Кубка Франции изучало географию страны благодаря встречам с представителями низших дивизионов. «Монако» же получил самого статусного оппонента и должен был решать судьбу игры к середине первого тайма. Однако поразить ворота на этом отрезке смог только целый месяц не забивавший Бирет, тогда как ассистировавший ему Аклиуш загубил два верных момента, включая выход один на один. И он же допустил ошибку при переходе в атаку, после которой «Осер» наконец-то провел толковый выпад, а поскользнувшийся Головин, пытаясь исправить ситуацию, попал сопернику по ноге. После пенальти и ответного гола игра выровнялась, но все же фаворит оформил проход в следующий раунд. Уже после замены отыгравшего 65 минут Головина снова отличился Бирет. Ассистировал же ему Кулибали, претендующий на звание открытия сезона. Причем он вышел на замену уже в первом тайме, когда Минамино в центре поля сам нарушил правила, но при этом получил травму и покинул поле на носилках.