Футболист «МЮ» Фернандеш пропустит несколько игр из-за травмы

Тренер «МЮ» Аморим: Фернандеш выбыл из строя из-за травмы.

Источник: Reuters

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш выбыл из строя из-за травмы, заявил главный тренер футбольного клуба Рубен Аморим.

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» проиграл в гостях «Астон Вилле» в матче 17-го тура чемпионата Англии. Португальский полузащитник был заменен в перерыве из-за травмы.

«Речь о повреждении мягких тканей, так что ему потребуется время на восстановление. Увидим. Думаю, он пропустит несколько игр, но он умеет быстро восстанавливаться», — приводит слова Аморима Sky Sports.

Фернандешу 31 год, в текущем сезоне капитан манкунианцев отметил пятью голами в 18 матчах во всех турнирах.

Астон Вилла
2:1
Первый тайм: 1:1
Манчестер Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 17
21.12.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Вилла Парк
Главные тренеры
Унаи Эмери
Рубен Аморим
Голы
Астон Вилла
Морган Роджерс
(Джон Макгинн)
45′
Морган Роджерс
(Олли Уоткинс)
58′
Манчестер Юнайтед
Матеус Кунья
(Патрик Доргу)
45+3′
Составы команд
Астон Вилла
23
Эмилиано Мартинес
2
Мэтти Кэш
27
Морган Роджерс
8
Юри Тилеманс
4
Эзри Конса
3
Виктор Линделеф
22
Иан Матсен
75′
12
Люка Динь
7
Джон Макгинн
84′
10
Эмилиано Буэндия
11
Олли Уоткинс
75′
17
Дониэлл Мален
44
Бубакар Камара
88′
26
Ламар Богард
90+2′
24
Амаду Онана
84′
29
Эванн Гессан
Манчестер Юнайтед
31
Сенне Ламменс
23
Люк Шоу
26
Айден Хевен
2
Диогу Далот
72′
13
Патрик Доргу
10
Матеус Кунья
7
Мэйсон Маунт
15
Лени Йоро
85′
61
Ши Лэйси
30
Беньямин Шешко
73′
38
Джек Флетчер
25
Мануэль Угарте
69′
73′
11
Джошуа Зиркзе
8
Бруну Фернандеш
46′
6
Лисандро Мартинес
Статистика
Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
12
15
Удары в створ
4
6
Угловые
5
5
Фолы
11
14
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
