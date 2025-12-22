Ричмонд
В «Ливерпуле» опасаются, что Исак сломал ногу, пишут СМИ

The Athletic: в «Ливерпуле» опасаются, что Исак сломал ногу, когда забивал мяч.

Источник: Reuters

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Футболист «Ливерпуля» Александер Исак мог сломать ногу, когда забивал мяч в ворота лондонского «Тоттенхэма», сообщает The Athletic.

В субботу «Ливерпуль» обыграл на выезде «Тоттенхэм» (2:1) в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Исак отметился голом на 56-й минуте, в момент удара его сбил защитник «Тоттенхэма» Микки ван де Вен. Форвард с помощью медицинского персонала покинул поле и был заменен на 60-й минуте.

По информации источника, в клубе подозревают, что у игрока может быть перелом, из-за чего он пропустит как минимум несколько месяцев. Подробное обследование будет проведено в ближайшие дни, после чего точно будет определен характер травмы и сроки восстановления шведского нападающего.

Всего Исак провел за «Ливерпуль» 16 матчей во всех турнирах и забил три мяча. Он перешел в команду 1 сентября из «Ньюкасла». Как сообщают СМИ, трансфер шведа обошелся «Ливерпулю» в рекордные для английского футбола 125 млн фунтов стерлингов (около 145 млн евро). В прошлом сезоне в «Ньюкасле» швед отметился 23 голами в 34 матчах.

Тоттенхэм Хотспур
1:2
Первый тайм: 0:0
Ливерпуль
Футбол, Англия, Тур 17
20.12.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Главные тренеры
Томас Франк
Арне Слот
Голы
Тоттенхэм Хотспур
Ришарлисон
83′
Ливерпуль
Александер Исак
(Флориан Вирц)
56′
Юго Экитике
66′
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
1
Гульельмо Викарио
23
Педро Порро
24
Джед Спенс
7
Хави Симонс
33′
17
Кристиан Ромеро
66′
90+3′
37
Микки ван де Вен
85′
30
Родриго Бентанкур
90+5′
20
Мохаммед Кудус
58′
22
Бреннан Джонсон
15
Лукас Бергвалль
71′
6
Жоау Пальинья
39
Рандаль Коло Муани
80′
9
Ришарлисон
90+11′
14
Арчи Грэй
71′
28
Вильсон Одобер
Ливерпуль
1
Алиссон
6
Милош Керкез
8
Доминик Собослаи
83′
10
Алексис Макаллистер
90+7′
5
Ибраима Конате
76′
4
Виргил ван Дейк
38
Райан Гравенберх
17
Кертис Джонс
12
Конор Брэдли
46′
9
Александер Исак
60′
30
Джереми Фримпонг
90′
26
Эндрю Робертсон
7
Флориан Вирц
90′
42
Трей Ньони
22
Юго Экитике
90′
14
Федерико Кьеза
Статистика
Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
Желтые карточки
5
3
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
15
8
Удары в створ
4
4
Угловые
2
6
Фолы
9
7
Офсайды
1
6
Судейская бригада
Главный судья
Джон Брукс
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти