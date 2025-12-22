Ричмонд
Гвардиола пригрозил мерами игрокам, которые наберут лишний вес в Рождество: «Проверим, не растолстели ли они»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подчеркнул, что в клубе будут строго следить за весом футболистов во время католического Рождества.

Источник: Reuters

20 декабря «горожане» разгромили «Вест Хэм» в 17-м туре АПЛ (3:0), а 27-го числа на выезде встретятся в чемпионате с «Ноттингем Форест».

«Игроки попросил меня дать им выходной после матча [с “Вест Хэмом”], но я ответил: “Нет, потому что вы сыграли недостаточно хорошо”.

Они прошли взвешивание, и все было идеально, но 25-го числа их взвесят снова, чтобы посмотреть, не растолстели ли они. Как только они прибудут в клуб после трехдневного перерыва, я хочу проверить, в каком они будут состоянии. Я буду присутствовать, проверяя их показатели веса.

Игроки могут есть, но я хочу держать их под контролем. Я должен буду выбрать состав на 27-е число. Если сейчас футболист в форме, но потом вернется с тремя лишними килограммами, он останется в Манчестере. Он не поедет в Ноттингем», — цитирует Гвардиолу Goal.

