Гвардиола пригрозил мерами игрокам, которые наберут лишний вес в Рождество: «Проверим, не растолстели ли они»

«Игроки попросил меня дать им выходной после матча [с “Вест Хэмом”], но я ответил: “Нет, потому что вы сыграли недостаточно хорошо”.



Они прошли взвешивание, и все было идеально, но 25-го числа их взвесят снова, чтобы посмотреть, не растолстели ли они. Как только они прибудут в клуб после трехдневного перерыва, я хочу проверить, в каком они будут состоянии. Я буду присутствовать, проверяя их показатели веса.



Игроки могут есть, но я хочу держать их под контролем. Я должен буду выбрать состав на 27-е число. Если сейчас футболист в форме, но потом вернется с тремя лишними килограммами, он останется в Манчестере. Он не поедет в Ноттингем», — цитирует Гвардиолу Goal.