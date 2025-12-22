«ПСЖ» хочет дать пожизненный контракт своему тренеру

Встреча за интернациональный трофей состоялась 17 декабря на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре против «Фламенго». Основное время завершилось с результатом 1:1. В дополнительное время команды мячей не забили, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» — 2:1.