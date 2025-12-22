Победитель ЛЧ с «Барселоной» объявил о завершении карьеры в 32 года

«После продолжительного времени вне поля и восстановления я принял решение завершить карьеру. Некоторое время меня мучила травма колена, которая не позволяла вернуться на высший уровень. Принять решение было непросто, ведь футбол — игра всей моей жизни. Сегодня начинается новая глава, другая жизнь без того самого трепета от невероятных матчей, но большого количества поводов для улыбки. Спасибо за любовь и поддержку. Спасибо футболу за то, что сделал меня тем, кем я являюсь», — заявил Рафинья на видео, опубликованном в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).