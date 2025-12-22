Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
23:00
Фулхэм
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.36
П2
3.00
Футбол. Испания
23:00
Атлетик
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.60
П2
5.05
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
5
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
4
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
4
:
Хетафе
0
П1
X
П2

Победитель ЛЧ с «Барселоной» объявил о завершении карьеры в 32 года

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Победитель Лиги чемпионов в составе «Барселоны» Рафинья Алькантара объявил о завершении профессиональной футбольной карьеры в возрасте 32 лет.

Источник: Соцсети

Последним клубом бразильца был катарский «Аль-Араби», который он покинул летом 2024 года.

«После продолжительного времени вне поля и восстановления я принял решение завершить карьеру. Некоторое время меня мучила травма колена, которая не позволяла вернуться на высший уровень. Принять решение было непросто, ведь футбол — игра всей моей жизни. Сегодня начинается новая глава, другая жизнь без того самого трепета от невероятных матчей, но большого количества поводов для улыбки. Спасибо за любовь и поддержку. Спасибо футболу за то, что сделал меня тем, кем я являюсь», — заявил Рафинья на видео, опубликованном в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

Рафинья является воспитанником «Барселоны» и выступал в ее системе с 2011 по 2020 год. Вместе с испанским клубом он выиграл Лигу чемпионов, три чемпионата Испании, пять Кубков Испании и два Суперкубка страны. На протяжении карьеры он также играл в составе испанской «Сельты» и «Реал Сосьедад», итальянского «Интера» и французского «ПСЖ». В его активе два матча и один гол в составе сборной Бразилии, а также пять матчей в олимпийской национальной команде, в составе которой он выиграл золотую медаль Олимпиады 2016 года.