Победитель ЛЧ с «Барселоной» объявил о завершении карьеры в 32 года

Последним клубом бразильца был катарский «Аль-Араби», который он покинул летом 2024 года.
«После продолжительного времени вне поля и восстановления я принял решение завершить карьеру. Некоторое время меня мучила травма колена, которая не позволяла вернуться на высший уровень. Принять решение было непросто, ведь футбол — игра всей моей жизни. Сегодня начинается новая глава, другая жизнь без того самого трепета от невероятных матчей, но большого количества поводов для улыбки. Спасибо за любовь и поддержку. Спасибо футболу за то, что сделал меня тем, кем я являюсь», — заявил Рафинья на видео, опубликованном в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Рафинья является воспитанником «Барселоны» и выступал в ее системе с 2011 по 2020 год. Вместе с испанским клубом он выиграл Лигу чемпионов, три чемпионата Испании, пять Кубков Испании и два Суперкубка страны. На протяжении карьеры он также играл в составе испанской «Сельты» и «Реал Сосьедад», итальянского «Интера» и французского «ПСЖ». В его активе два матча и один гол в составе сборной Бразилии, а также пять матчей в олимпийской национальной команде, в составе которой он выиграл золотую медаль Олимпиады 2016 года.