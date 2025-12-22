Форвард сборной Казахстана за 150 миллионов нацелился на трансфер в Европу

— Как и у каждого футболиста, у меня есть цель. Если будет достойная возможность, я бы хотел испытать себя за границей. Но для этого нужно работать каждый день. Предложения? Нет, еще не было. Хотя, если вспомнить, агенты про интерес некоторых клубов мне рассказывали, но я вдаваться в подробности не стал. Думаю, у меня все еще впереди.