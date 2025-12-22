Ричмонд
Форвард сборной Казахстана за 150 миллионов нацелился на трансфер в Европу

Нападающий кокшетауского «Окжетпеса» и сборной Казахстана Алияр Мухамед сделал заявление о своём будущем, передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Источник: КФФ

— Как прошел сезон лично для вас? Вы забили три гола и отдали три ассиста.

— Не могу сказать, что полностью удовлетворен. Я всегда требую от себя большего. Тем не менее, старался быть полезным команде, смог внести вклад в важные моменты. Это — большой опыт, который станет основой для меня в следующих сезонах. Хочу расти и прогрессировать, играть за лучшие клубы Казахстана. Есть мечта уехать в Европу.

— Ваш контракт с «Окжетпесом» истекает в конце этого года. Планируете ли остаться в клубе?

— Сейчас говорить конкретно рано. Все зависит от переговоров по окончании сезона. В любом решении я ставлю на первое место свое развитие. Хочется постоянно получать игровую практику.

— Вы сказали, что хотите уехать в Европу. Сейчас это реально?

— Как и у каждого футболиста, у меня есть цель. Если будет достойная возможность, я бы хотел испытать себя за границей. Но для этого нужно работать каждый день. Предложения? Нет, еще не было. Хотя, если вспомнить, агенты про интерес некоторых клубов мне рассказывали, но я вдаваться в подробности не стал. Думаю, у меня все еще впереди.

В прошедшем сезоне 24-летний форвард провёл 24 матча, забил три гола и отдал три результативные передачи. Немецкий портал Transfermarkt оценивает Мухамеда 250 тысяч евро (около 151 миллиона тенге).