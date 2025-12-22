«Аль-Хиляль» обыграл «Шарджу» в матче азиатской Лиги чемпионов

Встреча, прошедшая в Шардже, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Мяч на 81-й минуте забил бывший нападающий петербургского «Зенита» Малком.
В составе «Шарджи» на 73-й минуте на поле вышел венесуэльский нападающий «Сочи» Сауль Гуарирапа, который выступает за команду из ОАЭ на правах аренды. В прошлом сезоне форвард играл за московский ЦСКА и завоевал Кубок России.
«Аль-Хиляль» одержал шестую победу подряд на основном этапе азиатской Лиги чемпионов и лидирует в турнирной таблице, набрав 18 очков. Ранее клуб обеспечил себе выход в плей-офф турнира. «Шарджа» (7 очков) идет на седьмом месте.
В следующем туре «Аль-Хиляль» на выезде сыграет против «Аль-Ахли» из ОАЭ, «Шарджа» в гостях встретится с катарским «Аль-Духаилем».