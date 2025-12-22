«Аль-Хиляль» обыграл «Шарджу» в матче азиатской Лиги чемпионов

В составе «Шарджи» на 73-й минуте на поле вышел венесуэльский нападающий «Сочи» Сауль Гуарирапа, который выступает за команду из ОАЭ на правах аренды. В прошлом сезоне форвард играл за московский ЦСКА и завоевал Кубок России.