ФИФА сняла с «Аль-Насра» Роналду запрет на регистрацию игроков

20 декабря стало известно, что ФИФА применила санкции к саудовскому клубу за долги перед «Манчестер Сити» по трансферу защитника Эмерика Ляпорта в 2023 году.
Сообщалось, что долг составлял около 9 млн евро и должен был быть выплачен до 31 августа.
Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, с «Аль-Насра» снимут запрет за регистрацию игроков, поэтому клуб снова сможет покупать новых футболистов в зимнее трансферное окно.
Ключевым игроком «Аль-Насра» является звезда сборной Португалии Криштиану Роналду.