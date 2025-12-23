Ричмонд
ФИФА сняла с «Аль-Насра» Роналду запрет на регистрацию игроков

«Аль-Наср» сумел в короткие сроки решить вопрос с запретом на регистрацию новых игроков.

Источник: Getty Images

20 декабря стало известно, что ФИФА применила санкции к саудовскому клубу за долги перед «Манчестер Сити» по трансферу защитника Эмерика Ляпорта в 2023 году.

Сообщалось, что долг составлял около 9 млн евро и должен был быть выплачен до 31 августа.

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, с «Аль-Насра» снимут запрет за регистрацию игроков, поэтому клуб снова сможет покупать новых футболистов в зимнее трансферное окно.

Ключевым игроком «Аль-Насра» является звезда сборной Португалии Криштиану Роналду.