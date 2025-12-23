Чудо по имени Морган. Колонка Казанского — о лучшем футболисте Англии

А вы готовы потратить два миллиона фунтов на… слово «готовы»? Меня терзают смутные сомнения, как, полагаю, и вас. Но мы никогда и не владели футбольным клубом «Астон Вилла», в отличие от американца Рэнди Лернера. Десять лет назад на него напал каприз — решил изменить логотип футбольной собственности. Находился ли он под влиянием мошенников или какого-то супергероя — до сих пор не ясно. Но дизайнерская фирма из Лондона сделала красиво: льву-символу добавили пару когтей и убрали слово «готовы». Все. Буквально. Это обошлось в два миллиона фунтов — самый смешной футбольный анекдот того времени и панч в стендапе любого комика середины 2010-х на острове: «А вот в Бирмингеме все готовы».