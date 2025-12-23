Чудо по имени Морган. Колонка Казанского — о лучшем футболисте Англии

А вы готовы потратить два миллиона фунтов на… слово «готовы»? Меня терзают смутные сомнения, как, полагаю, и вас. Но мы никогда и не владели футбольным клубом «Астон Вилла», в отличие от американца Рэнди Лернера. Десять лет назад на него напал каприз — решил изменить логотип футбольной собственности. Находился ли он под влиянием мошенников или какого-то супергероя — до сих пор не ясно. Но дизайнерская фирма из Лондона сделала красиво: льву-символу добавили пару когтей и убрали слово «готовы». Все. Буквально. Это обошлось в два миллиона фунтов — самый смешной футбольный анекдот того времени и панч в стендапе любого комика середины 2010-х на острове: «А вот в Бирмингеме все готовы».
Сколько стоит вернуть это слово сейчас, не ясно. Новый владелец египтянин Сафирис не кажется падким на авантюры. Плюс инфляция.
А пришла пора. После победы в домашней встрече с «Манчестер Юнайтед» это слово вспомнили все.
Десять выигрышей подряд во всех турнирах (АПЛ, Кубок и Лига Европы). Три очка до первого места, где идет «Арсенал». Удивительная форма команды Унаи Эмери. С учетом грустного лета, когда вратарь «Виллы» чемпион мира Эми Мартинес и нападающий Уоткинс собирались уезжать на повышение, но так никуда и не делись. Еще и ссора неразлучных как «стих и рифма» спортивного директора Мончи и тренера Эмери, которая закончилась победой Унаи и отъездом бывшего лучшего друга. Четыре матча подряд на старте турнира футболисты Эмери не могли попасть по воротам. Пять — победить. Повод подумать о веревке и мыле. Они были «готовы» в суицидальном смысле этого слова.
К Рождеству значение слова изменилось. «Вилла» готова к чемпионской гонке. Или, что скорее всего, к попаданию в Лигу чемпионов. До игры в главном европейском турнире Эмери с «Виллой» добирался лишь однажды. Хотя возможностей было в достатке. В последнем матче прошлого сезона «Астон Вилла» не имела права уступать… «Манчестеру». Но Мартинес удалился. «Юнайтед» забил два. «Вилла» по разнице забитых мячей подарила пятую позицию и Лигу чемпионов «Ньюкаслу»… Сейчас это вспоминается как чей-то дурной сон.
«Вилла» готова этого не повторить.
В своей удачной серии команда Эмери не выглядит неуязвимой: из десяти побед восемь — с разницей в один мяч. Это не «Сити», который может душить соперника всю игру или переключать режимы победы. И не «Арсенал», который, даже если что-то не получается, всегда получит стандарт. Впереди у Эмери встречи подряд с «Челси» и тем самым «Арсеналом». Они окончательно расставят акценты. А пока и с «Манчестером» «Астон Вилла» большую часть времени отбивала атаки соперника. Хватило всего одного удара в створ во втором тайме, чтобы он стал победным.
Эмери важно, что в такой игре у него есть те, кто меняет результат. Главный из них — Морган Роджерс. Пожалуй, лучший футболист Англии.
Если бы чемпионат мира был сейчас, Томас Тухель точно знал бы четыре фамилии стартового состава: Пикфорд, Райс, Кейн и Роджерс.
История Моргана выглядит как «обыкновенное чудо». Ему подходит знаковая формула великого сказочника Евгения Шварца с этим странным названием. «Если чудо — значит, необыкновенное! А если обыкновенное — следовательно, не чудо. Разгадка в том, что у нас речь пойдет о любви»… О любви к футболу и магических превращениях.
К маленькой ноге Моргана мяч прилип еще в детстве. От футбола он отвлекался только в школе и когда в гости за праздничный стол приходили соседи… семья Беллингем. Взрослые разговоры занимали буквально несколько минут, после чего Морган и Джуд шли играть в футбол.
Их карьеры развивались стремительно. Джуд попал в школу «Бирмингема», а Морган — «Вест Бромвича». Беллингем прорывался в основной состав «Бирмингем Сити», Роджерс поехал в другой «Сити». За нападающим «Вест Бром», за жемчужиной школы пришел «Ман Сити»! Тогда казалось, что Морган станет яркой звездой куда быстрее своего соседа.
Гвардиола и его помощник Артета разглядели в высоком крайнем нападающем талант, который стоил четыре миллиона фунтов. Так много за школьника в Англии не платили. «Сити» мог себе такое позволить. Вместе с командой 19-летних Роджерс выиграл юношеский Кубок Англии. Вместе с ним в составе «Манчестера» были нынешние звезды «Челси» — Коул Палмер и Лиам Делап. «Сити» победил в финале — 3:2 — как раз «Челси». Кстати, теперь уже знаменитое празднование забитых мячей «холодом» как раз с тех времен. Его придумал Роджерс. Палмер подхватил и сделал культовым.
В это время Беллингем уехал в Дортмунд, а «Бирмингем» вывел номер 22 Джуда из обращения. Там все поняли.
В «Сити» с Роджерсом разобраться не могли. Он занимался в молодежке под руководством Энцо Марески. Но в сложной системе игры «Сити» и в такой конкуренции Морган стал чахнуть.
Чтобы остановить этот процесс, Гвардиола решил отправить его в низшие дивизионы. В Лиге один (третий дивизион) он сиял и забивал: 6 мячей и 4 передачи в 28 матчах брутального турнира — большой показатель. В «Манчестере» решили посмотреть на него сквозь аренду в дивизионе выше. Не заезжая к Пепу, Роджерс отправился в Чемпионшип, в «Борнмут». На английском курорте он замечательно проводил время без игры. Всего один старт в 17 матчах. Один гол. Чемодан — вокзал… «Блэкпул». Вместе с которым Роджерс вылетел из Чемпионшипа.
В это самое время его сосед Беллингем получил культовый номер 5 в «Реале».
Тогда казалось, что их встреча возможна только в маленьком пригороде Бирмингема. Семьи Роджерсов и Беллингемов соберутся на чай поболтать и повспоминать, будут с удовольствием рассматривать альбомы со старыми фотографиями — какими смешными были Морганочек и Джудочка.
«Ман Сити» многое стало понятно. Пора прощаться.
Спустя несколько лет Гвардиола объяснит решение: «У нас была команда, которая выиграла требл и квадрупл. Иногда приходит время дать шанс. Иногда — нет. Конечно, все знают, какой Морган игрок. Но он находился в том возрасте, когда здесь выступали самые успешные футболисты в истории команды. Приходят парни совсем молодые, в тот момент когда у нас на пике Де Брейне, Давид Сильва, Бернарду, Махрез и Сане… Пробиться в состав очень тяжело. Вот и причина».
«Мидлсбро» стал шестым клубом в непонятной карьере 20-летнего Роджерса. Часто у молодых людей в такой момент наступает разочарование постоянными переездами. История детского успеха так и остается единственным хорошим воспоминанием: «Зато я Пепа видел!».
Но вместо отчаяния и смирения со своим настоящим Роджерс именно в «Мидлсбро» стал играть, а не мечтать. Майкл Каррик, тогда тренер команды, доверил ему роль творца. «Мидлсбро» дошел до полуфинала Кубка лиги, Морган забил пять мячей.
В Кубке Англии его дорога пересеклась с «Астон Виллой».
Изучая соперника, Эмери обратил внимание на особенную игру «десятки» «Мидлсбро». Он разглядел невероятный потенциал в раскованных действиях Моргана. Возможность выходить на флангах атаки, разгонять их из глубины или просто быть плеймейкером.
После матча уверенность укрепилась.
«Надо брать. Причем немедленно», — вердикт Эмери, против которого в Бирмингеме уже давно никто не может сказать и слова. Порядка 10 миллионов евро «Вилла» нашла быстро. Свою часть от сделки получил и «Ман Сити», Пеп немного, но закладывался на маловероятный процент от хорошей игры Роджерса.
Всего шесть месяцев яркой карьеры в «Мидлсбро» закончились переездом в АПЛ.
С 2024 года Роджерс больше не оглядывался на турбулентное прошлое. 14 мячей и 15 передач за сезон. Хет-трик в Лиге чемпионов в ворота «Селтика», награда лучшему молодому игроку «Виллы» по итогам сезона, статус любимого футболиста Эмери и переподписание контракта на прилично улучшенных условиях до 2030 года. Наконец, вызов в сборную Англии!
Где уже давно его ждет сосед Беллингем. Морган — игрок универсального атакующего таланта. Исполнять роль вингера или второго форварда — элементарно. Для «десятки» есть тонкий ум и отличная физика. Вертикальный футбол, дриблинг и мощный дистанционный удар — все атрибуты элитного игрока.
Оба мяча в ворота «Юнайтед» влетели по похожему сценарию. Прием со смещением с правого фланга в центр, пауза — и выдающийся по точности обводящий удар.
В свои 23 года Роджерс абсолютно готов к подвигам в «Астон Вилле»! Сейчас куда интереснее, как его будет использовать Тухель. Сможет ли он стать волшебником из «Обыкновенного чуда»? Готов ли?
«Человек из мертвого камня сделает статую — и гордится потом, если работа удалась. А поди-ка из живого сделай еще более живое. Вот это работа!» — рассуждения Шварца предстоит материализовать немцу.
Ждать-то осталось всего полгода. Хотя за такое время может столько произойти. Вся карьера Роджерса это подтверждает.