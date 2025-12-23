Ричмонд
«Астана» решила судьбу легионера с зарплатой 12 миллионов тенге в месяц

Хорватский голкипер Йосип Чондрич покинет футбольный клуб «Астана», передают Vesti.kz ссылкой на Aladop.kz.

Источник: ФК "Астана"

Контракт 32-летнего вратаря с «Астаной» истекает в конце года. Отмечается, что сам Чондрич не хочет оставаться в команде.

«Столичный клуб не намерен продолжать сотрудничество с вратарём, который получает 12 миллионов тенге в месяц», — пишет источник.

Чондрич выступает за «Астану» с 2023 года. Перейдя из клуба «Зриньски Мостар», хорват провёл в казахстанском клубе 76 матчей, пропустив 81 гол. В составе «Астаны» он стал обладателем Кубка Казахстана в сезоне 2022/23 и Кубка Лиги в сезоне 2023/24.

В прошлом сезоне Чондрич выходил на поле за «Астану» во всех турнирах 13 раз и пропустил 12 голов, ещё 4 встречи он отыграл «на ноль». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.

Также в карьере голкиперы были такие клубы, как «Загреб», «Тресньевка», «Бистра», «Рудеш», «Истра», «Ротор» Волгоград.