«Астана» решила судьбу легионера с зарплатой 12 миллионов тенге в месяц

Чондрич выступает за «Астану» с 2023 года. Перейдя из клуба «Зриньски Мостар», хорват провёл в казахстанском клубе 76 матчей, пропустив 81 гол. В составе «Астаны» он стал обладателем Кубка Казахстана в сезоне 2022/23 и Кубка Лиги в сезоне 2023/24.