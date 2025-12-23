Выигрывавший Кубок России тренер покинет Таджикистан после чемпионства

Карьера Игоря Черевченко в душанбинском клубе состояла из двух периодов. Сначала он работал в «Истиклоле» с января 2023 по февраль 2024 года и привел его к победам в чемпионате и Кубке Таджикистана. Вернувшись в октябре 2024 года, он выиграл с командой еще два чемпионства.