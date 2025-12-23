Ричмонд
Роналду приобрел две виллы на островах в Красном море

Роналду приобрел две виллы на уединенных островах в Красном море.

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Футболист Криштиану Роналду со своей невестой Джорджиной Родригес приобрели две виллы на уединенных островах в Красном море, куда можно добраться только на арендованном катере или гидросамолете, сообщается на сайте застройщика Red Sea Global.

Сообщается, что Роналду выбрал для проживания курорт Нуджума, расположенный почти в 26 км от материка, ради уединения, обеспечивающего максимальную приватность.

«С момента нашего первого визита мы почувствовали связь с островом и его природной красотой. Это место, где мы чувствуем себя спокойно. Теперь, когда у нас здесь есть дом, мы можем проводить время с семьей в полной безмятежности», — заявила Родригес.

Роналду 40 лет. Он является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах. С января 2023-го португалец выступает за саудовский «Аль-Наср», до этого он играл за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», испанский «Реал» и итальянский «Ювентус».